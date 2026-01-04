Lời khai của nghi phạm giết nữ sinh lớp 7 ở Cà Mau

Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại tại xã Cái Đôi Vàm (tỉnh Cà Mau), ngày 4-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án giết người. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm H.A.K. (16 tuổi, tạm trú xã Cái Đôi Vàm) đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực hiện trường vụ án mạng.

Tại cơ quan điều tra, H.A.K. khai nhận có quen biết với nạn nhân là V.T.M.K. (13 tuổi, học sinh lớp 7, ngụ xã Phú Tân). Trước đó, A.K. mượn của nạn nhân 300.000 đồng, đến ngày 31-12-2025 thì hẹn gặp để trả tiền.

Khoảng 16 giờ ngày 1-1, nạn nhân chạy xe đạp điện đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền. Sau khi trả lại tiền, A.K. tiếp tục rủ nạn nhân đi đòi tiền một người tên Kh. và hứa sẽ cho nạn nhân 4 triệu đồng nếu lấy được tiền.

Tin lời, bé gái đồng ý đi theo. A.K. chở nạn nhân đến đoạn đường bê tông vắng dọc kênh Lô 1 (thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm), thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân và bị chống cự.

Lo sợ nạn nhân nói lại sự việc với gia đình, A.K. lấy dao mang theo trong cốp xe gây án, sau đó đẩy thi thể nạn nhân xuống vuông tôm của người dân. Sau khi gây án, nghi phạm vứt bỏ điện thoại và một số đồ đạc của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.

Như Báo SGGP online đưa tin, sáng 2-1, một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh Lô 1 phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt nước trong vuông tôm. Qua ghi nhận ban đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể có nhiều vết thương, có dấu hiệu bị sát hại rồi ném xuống vuông tôm.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định nghi phạm là H.A.K. nên tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, A.K. đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước mắt, cơ quan điều tra khởi tố vụ án giết người. Khi có kết quả giám định liên quan, các bước tố tụng tiếp theo sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.

Tin liên quan Bắt khẩn cấp nghi can giết nữ sinh lớp 7 gây xôn xao ở Cà Mau

TẤN THÁI