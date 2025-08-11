Lối thoát từ liên minh quốc tế

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Động thái của Israel đã vấp phải sự phản đối rộng rãi từ cộng đồng quốc tế và cả các đồng minh của Israel. Ngay tại Israel, hơn 500 cựu quan chức an ninh nước này đã kêu gọi chấm dứt chiến tranh, cho rằng các mục tiêu quân sự cơ bản đã đạt được và việc giải cứu con tin chỉ có thể thực hiện qua thương lượng.

Theo báo Pháp Le Monde, trong thư ngỏ gửi Tổng thống Mỹ Donald Trump - thay vì gửi cho ông Netanyahu, các cựu quan chức an ninh nhấn mạnh không thể kỳ vọng vào liên minh cầm quyền hiện tại, lực lượng từng đơn phương chấm dứt lệnh ngừng bắn hồi tháng 1. Kèm theo đó là đoạn video một cựu giám đốc an ninh Israel tuyên bố cuộc chiến ở Gaza đã mất tính chính nghĩa và đang làm Nhà nước Israel đánh mất bản sắc.

Kế hoạch tái chiếm Gaza bị phản đối bởi nó sẽ kéo theo những đợt di dời cưỡng bức hàng triệu người Palestine; bản thân con tin Israel gặp nguy hiểm, còn binh sĩ Israel bị đẩy vào cuộc chiến dai dẳng. Trong khi đó, các khảo sát dư luận cho biết người dân Israel ưu tiên việc thả con tin hơn là leo thang chiến sự.

Lịch sử cho thấy chính các giai đoạn chiếm đóng trước đây đã giúp Hamas củng cố quyền lực. Những hình ảnh do phong trào này công bố cuối tháng 7, ghi lại cảnh hai con tin Israel bị giam giữ trong hầm ngầm, càng khoét sâu tranh luận. Dù bị coi là bằng chứng của tội ác chiến tranh, các hình ảnh này cũng nhắc nhở rằng mục tiêu “xóa sổ Hamas” khó có thể đạt bằng quân sự đơn thuần. Hơn nữa, viễn cảnh “chiếm nhưng không giữ” rồi giao cho “lực lượng Arab” quản lý bị xem là phi thực tế, khi không quốc gia nào muốn thay Israel gánh trách nhiệm ở một vùng đất dễ sa lầy.

Hơn 22 tháng sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel phát động chiến dịch tiêu diệt Hamas, từ một cuộc trả đũa chính đáng, cuộc chiến đang trở nên bất công, vô nhân đạo và phản tác dụng (tạp chí Foreign Affairs số tháng 8). Khi cuộc xung đột ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở khu vực và quốc tế, các bên đang vào cuộc để cố gắng tìm ra giải pháp.

Pháp và Saudi Arabia đã đưa ra một kế hoạch tại Liên hợp quốc nhằm buộc chấm dứt giao tranh một cách dứt khoát hơn. Đức đình chỉ xuất khẩu vũ khí có thể được sử dụng tại Gaza. Canada, Pháp và Vương quốc Anh tuyên bố sẽ công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 khi chiến tranh kết thúc…

Đây là lúc để các bên cùng xem xét một tiến trình thực tế, bài bản như đề xuất thành lập liên minh khu vực - quốc tế hỗ trợ chính quyền Palestine (sau cải tổ) quản lý Gaza, phù hợp với sáng kiến của Pháp - Saudia Arabia nhằm cứu vãn giải pháp hai nhà nước. Việc quốc tế hóa xung đột Israel - Palestine thông qua một liên minh thiện chí là lối thoát duy nhất mở ra con đường hướng tới hòa bình bền vững, và cũng là nhằm tránh cho Israel lún sâu hơn vào khủng hoảng này.

Tin liên quan Hội đồng Bảo an LHQ cảnh báo kế hoạch Israel chiếm đóng hoàn toàn Dải Gaza

VIỆT KHUÊ