Lũ kết hợp triều cường làm thiệt hại hơn 700ha lúa, rau màu, cây ăn trái ở Tây Ninh

Đến nay, lũ kết hợp triều cường đã làm hơn 700ha lúa, cây ăn trái, rau màu ở vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) chết úng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Tây Ninh, đến nay, tổng diện tích bị ảnh hưởng do lũ hơn 800ha, trong đó gần 630ha lúa bị ngập (605ha mất trắng), 107ha cây ăn trái (104ha mất trắng) và 86ha rau màu, cây ngắn ngày bị cuốn trôi.

Hơn 700ha canh tác nông nghiệp ở khu vực Đồng Tháp Mười, tỉnh Tây Ninh mất trắng do lũ

Hiện khu vực này vẫn ngập sâu, “uy hiếp” gần 9.300ha cây trồng khác. Tại xã Vĩnh Châu, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Chi cho biết, mực nước năm nay cao hơn đỉnh lũ 2024 khoảng nửa mét, nhiều đoạn đê bao đã bị tràn. Xã đã yêu cầu các phương tiện thủy giảm tốc độ khi lưu thông trên kênh rạch để hạn chế sóng tràn vào ruộng. Toàn xã có gần 7.900ha lúa từ 10-50 ngày tuổi, trong đó hàng trăm hécta đang bị lũ đe dọa. Người dân phải huy động phương tiện, vật tư gia cố, nâng cao mặt đê, song nếu nước tiếp tục dâng, việc chống lũ gặp nhiều khó khăn.

Hơn 9.300ha lúa, rau màu và cây ăn trái đang bị "uy hiếp"

Phó Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh Đinh Thị Phương Khanh cho biết, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng bộ đội, dân quân cùng người dân khẩn trương gia cố đê bao bảo vệ diện tích lúa Thu - Đông chưa thu hoạch. Các lực lượng và người dân đang căng mình ngày đêm, góp công, góp vật tư để giữ đê, cứu lúa, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tại xã Hưng Điền, nước lũ đang đe dọa tràn qua một số đoạn đê bao thấp, có nguy cơ gây ngập khoảng 300ha lúa sắp đến kỳ thu hoạch. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sông Trăng đã cử hai tổ công tác với hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân gia cố, đầm chặt các vị trí đê xung yếu, ngăn nước tràn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Sông Trăng giúp dân gia cố đê ngăn lũ

Cùng với chống lũ, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê thiệt hại, đề xuất phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và bảo vệ hệ thống thủy lợi trước diễn biến thời tiết bất thường.

QUANG VINH