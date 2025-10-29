Lũ ở hạ lưu sông Thu Bồn lên nhanh trong đêm, người dân hối hả chạy lũ

Theo đó, mực nước trên sông Vu Gia – Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang lên. Mực nước vào lúc 21 giờ cùng ngày: Trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,6m, trên BĐ3 1,6m.

Nhiều người dân ở phường Điện Bàn Đông phải rời nhà, di chuyển lên nơi cao ráo trong đêm vì nước lũ lên cao

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 18,54m trên BĐ3 3,54m, tại Giao Thủy ở mức 10,02m trên BĐ3 1,22m, tại Câu Lâu ở mức 5,48m trên BĐ3 1,48m bằng mức lũ năm 1964, tại Hội An ở mức 3,22m trên BĐ3 1,22m. Sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 3,02m trên BĐ3 0,52m. Sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2,68m – dưới BĐ3: 0,02m.

Dự báo trong 6-18 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và xuất hiện đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng đạt trên BĐ3 1,6 ở mức xấp xỉ năm 2009.

Lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu trên BĐ3 1,65 - 1,8m cao hơn mức lũ lịch sử năm 1964. Tại Hội An trên BĐ3 1,5m ở mức cao hơn lũ năm 1964 là 0,1m. Trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia Thu Bồn xuống chậm, những vẫn duy trì ở mức cao.

Tối cùng ngày, theo ghi nhận của PV tại phường Điện Bàn Đông nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn nước vẫn đang lên. Trong vòng 30 phút, nước lên khoảng 10-15cm, vượt qua mốc lũ ngày hôm qua (28-10). Nhiều người dân ở vùng trũng thấp lại tiếp tục di chuyển đến nơi cao ráo hơn do lũ lại lên nhanh và cao hơn nhiều năm gần đây.

Nước lũ tối 29-10 được người dân cho rằng cao hơn nhiều năm gần đây

Chị Nguyễn Hồng Nga (trú khối 2A, phường Điện Bàn Đông) cho biết, sau thời gian nước rút, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nước bắt đầu lên lại và khá nhanh.

“Trong vòng hai giờ đồng hồ, lũ đã dâng cao hơn 0,5m nước, do có hai đứa con nhỏ nên gia đình tôi đã liên lạc đội dân quân tự vệ của khối phố chèo ghe đến đón để lên khu vực cao hơn tránh lũ”, chị Nga chia sẻ thêm.

Có mặt tại điểm ứng trực lũ và tiếp tế lương thực của Ban nhân dân khối phố 2A, PV ghi nhận, nhiều gia đình cũng di chuyển người lớn, trẻ nhỏ cùng tài sản lên khu vực cao hơn. Lực lượng dân quân tự vệ và Ban nhân dân khối phố 2A cho biết, từ khi nước lũ dâng vào chiều tối đến khuya 29-10, lực lượng đã chở hàng chục người từ vùng trũng thấp đến nơi an toàn.

NGUYỄN CƯỜNG