Lũ trên các sông ở Huế đang rút nhưng còn ở mức nguy hiểm

Sáng 18-11, lũ trên các sông ở TP Huế rút chậm nhưng hiện vẫn còn ở mức nguy hiểm.

Video: Di dời người dân vùng trũng ở xã Bình Điền, TP Huế đi tránh lũ

Mực nước lũ lúc 8 giờ sáng 18-11, trên sông Hương tại trạm Kim Long là 2,34m, trên báo động II là 0,34m. Sông Bồ tại trạm Phú Ốc 3,94m, dưới báo động III là 0,46m...

Làng cổ Phước Tích bị nước lũ sông Ô Lâu bủa vây. Ảnh: LONG NHẬT

Sáng 18-11, ông Hồ Lê Hoàng Thịnh, Chủ tịch UBND phường Kim Trà, TP Huế thông tin, đã tìm thấy nạn nhân còn lại trong vụ lật ghe khiến 3 người bị chìm trong tối 17-11.

Thông tin ban đầu, anh N.V.T. cùng 2 người khác là N.Đ.Q. và N.Đ.M. (cùng trú tại tổ dân phố Triều Sơn Trung) di chuyển bằng ghe trên Tỉnh lộ 19, gần cổng làng Triều Sơn Trung. Do sóng to, nước chảy xiết nên ghe bị lật.

Anh N.Đ.Q. và N.Đ.M. bơi vào bờ an toàn, nhưng anh N.V.T. bị nước cuốn trôi và mất tích.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền và các lực lượng ứng trực tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút sáng 18-11, thi thể anh N.V.T. được tìm thấy trước cổng làng Triều Sơn Trung, cách địa điểm lật ghe khoảng 10m. Hiện, chính quyền, các đoàn thể, xóm giềng đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho anh N.V.T.

Lực lượng chức năng bàn giao thi thể anh T cho người thân lo hậu sự

Sáng cùng ngày, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, đợt lũ lần này, trên địa bàn TP Huế có hơn 7.619 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3-0,5m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như Quảng Điền, Hương An, Hương Trà, Hóa Châu,…

Cùng với đó, quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh qua địa bàn bị mưa lớn làm sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông.

Chợ Phong Mỹ và nhiều nhà dân ở TP Huế ngập sâu trong lũ

Hàng chục tuyến đường Tỉnh lộ qua các phường, xã Kim Trà, Quảng Điền, Phú Vang... bị ngập sâu. Lực lượng chức năng dựng rào chắn khuyến cáo người, phương tiện không lưu thông qua các đoạn ngập lụt.

VĂN THẮNG