Khánh Hòa: Đóng đèo Khánh Lê, đèo Khánh Sơn để khắc phục sạt lở

Người và phương tiện cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C) và đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9); trừ các phương tiện phục vụ khắc phục bão lũ, sạt lở và tìm kiếm cứu nạn.

Sáng 18-11, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại đèo Khánh Lê (tuyến quốc lộ 27C) và đèo Khánh Sơn (tỉnh lộ 9).

Tại đèo Khánh Sơn, vẫn còn 1 người dân mất tích, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê khiến 6 người thiệt mạng tối 16-11. Ảnh: SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có thông báo, từ 11 giờ 30 ngày 17-11, cấm người và phương tiện lưu thông qua đèo Khánh Lê và đèo Khánh Sơn; trừ các phương tiện phục vụ khắc phục bão lũ và tìm kiếm cứu nạn. Việc cấm đường kéo dài cho đến khi có thông báo mới, mục đích để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của người dân.

Do ảnh hưởng mưa lũ những ngày qua, đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở, tắc đường hoàn toàn nhiều vị trí; một số vị trí trên đèo Khánh Sơn bị sạt trượt taluy, lưu thông 1 làn xe, đất đá tràn xuống mặt đường, cây gãy ngã gây tắc đường. Các đơn vị quản lý, bảo trì đường đang triển khai chặt cây, hốt dọn nhưng không thể di chuyển qua các vị trí sạt lở; phía trên mái taluy dương tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cũng đề nghị Sở Xây dựng Lâm Đồng thông báo cho các doanh nghiệp vận tải được biết và phối hợp triển khai thực hiện; xử lý nghiêm các cá nhân cố tình không thực hiện.

Khu vực hạ lưu sông Cái Nha Trang chìm trong biển nước. Ảnh: HIẾU GIANG

Nhiều trường cho học sinh nghỉ học ngày 18-11 Do mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho học sinh nghỉ học ngày 18-11. Cụ thể gồm một số trường học trên địa bàn xã, phường: Bảo An, Phan Rang, Phước Hậu, Thuận Nam, Ninh Phước, Phước Dinh, Cà Ná, Ninh Hòa, Tây Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Bắc Cam Ranh, Diên Lạc, Suối Hiệp, Diên Lâm, Tây Nha Trang,... Trước đó, Sở GD-ĐT Khánh Hòa có đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng và thực hiện phương án để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; chủ động cho học sinh nghỉ học và xây dựng kế hoạch dạy bù vào thời gian thích hợp.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG