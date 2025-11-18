Đắk Lắk: Nhiều địa phương bị cô lập do nước lũ

Ông Nguyễn Ngọc Pháp, Chủ tịch UBND xã Krông Bông cho biết, hiện lũ trên địa bàn đã bắt đầu rút, nhưng nước đang đổ về các thôn phía hạ du sông Krông Bông, thuộc xã Krông Bông. Do đó, lực lượng chức năng của xã đang theo sát tình hình, sẵn sàng sơ tán một số hộ dân ở trong vùng có nguy cơ ngập lụt.

Nhiều địa phương ở phía Tây Đắk Lắk vẫn đang bị ngập trong nước

Cùng ngày, ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, nhiều khu vực hiện vẫn còn bị cô lập do hư cầu. Lực lượng chức năng đã tiếp cận được 8 người dân bị kẹt lại trên rẫy do mưa lũ. Trong thời gian bị kẹt lại do mưa lũ, cả tám người dân đều đảm bảo được lương thực, sức khỏe tốt.

Mưa lũ làm 7 căn nhà ở xã Yang Mao bị sập, hư hỏng; 192 lượt nhà bị ngập

Trước đó, từ ngày 16 đến 17-11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có mưa to và rất to, nước lũ gây ngập, khiến nhiều hộ dân tại các xã Cư Pui, Krông Bông, Yang Mao, Đức Bình, Sông Hinh... bị cô lập, do các tuyến giao thông bị chia cắt.

Theo thống kê sơ bộ của Sở NN-MT tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ khiến 7 căn nhà tại xã Yang Mao bị đổ sập, hư hỏng; 192 lượt nhà bị ngập. Ngoài ra, mưa lũ khiến nhiều tuyến đường, cầu dân sinh tại các xã Đức Bình, Yang Mao, bị hư hỏng.

MAI CƯỜNG