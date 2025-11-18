Sẵn sàng ứng phó mưa lũ với kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 219/CĐ-TTg về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ.

Nhiều tuyến đường ở phường Tây Nha Trang ngập cục bộ

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ đau thương, mất mát đối với các gia đình có người bị nạn, mất tích, bị thương do thiên tai; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả liên tiếp của đồng bào miền Trung trước cảnh "lũ chồng lũ", "bão chồng bão".

Tiếp theo các công điện trước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương vùng chịu ảnh hưởng chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Lãnh đạo các địa phương tại khu vực dự báo xảy ra mưa, lũ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân lên trên hết, trước hết. Trong đó huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu. Đồng thời có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

Các địa phương bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực trọng điểm, xung yếu được xác định có nguy cơ cao xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt; chủ động triển khai phương án tiếp tế bổ sung khi xảy ra tình huống chia cắt kéo dài nhiều ngày.

LÂM NGUYÊN