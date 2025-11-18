Khánh Hòa: Nổ mìn phá hàng trăm m³ đất đá sạt lở trên đèo Khánh Lê

Sáng 18-11, Công ty CP Quản lý và Xây dựng Giao thông Khánh Hoà thông tin, hiện có nhiều khối đá lớn chắn ngang đèo Khánh Lê, buộc phải nổ mìn phá đá.

Sạt lở chia cắt quốc lộ 27C tại km44+200. Ảnh: KHU QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ III

Hiện, cơ quan chức năng đang chuẩn bị thủ tục để nổ mìn. Vị trí nghiêm trọng nhất tại km44+200 quốc lộ 27C, hàng trăm m3 đất đá đổ ập xuống chiều 17-11 chia cắt tuyến đường.

Hai ngày qua, tuyến đường tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở chưa được khơi thông. Mưa lớn và thời tiết diễn biến phức tạp khiến việc tiếp cận và giải tỏa đường gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng huy động máy xúc mở đường, dùng máy ủi dọn đất đá. Nếu thời tiết thuận lợi, dự kiến sẽ thông xe đèo Khánh Lê trong 2 ngày tới.

Lực lượng chức năng huy động máy xúc để mở tuyến quốc lộ 27C. Ảnh: HIẾU GIANG

Chiều 17-11, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành trực tiếp kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê. Ông yêu cầu các lực lượng phối hợp chặt chẽ, tìm giải pháp xử lý nhanh khối lượng đất đá tràn xuống đường; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng thi công.

HIẾU GIANG - TIẾN THẮNG