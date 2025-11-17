TPHCM quy hoạch 19 chung cư cũ, chuẩn bị mời gọi đầu tư cải tạo

Ngày 17-11, Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) TPHCM có văn bản báo cáo UBND TPHCM về tiến độ và định hướng quy hoạch đối với 19 chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội, nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng. Ảnh: THANH HIỀN

Trong đó, 9 chung cư đã có kết quả kiểm định buộc phải di dời, tháo dỡ nhưng chưa hoàn tất như sau:

Đối với chung cư số 47 Long Hưng, phường Tân Sơn Nhất và chung cư 40/1 Tân Phước, phường Tân Hòa, năm 2022 Sở QH-KT có văn bản đề nghị UBND quận Tân Bình (trước khi sáp nhập) sớm rà soát, đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo đúng chỉ đạo của UBND TPHCM.

Chung cư số 170 – 171 đường Tân Châu, phường Tân Hòa được chuyển đổi sang đất giáo dục để xây dựng phân hiệu 2 Trường Tiểu học Trần Văn Ơn.

Chung cư số 155-157 đường Bùi Viện, phường Bến Thành, UBND đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TPHCM (930ha) thuộc ô phố ký hiệu S6.

Chung cư số 11 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị đưa ngoài danh sách công trình cải tạo, di dời và tháo dỡ để xây dựng mới chung cư được xây dựng trước năm 1975.

Đối với bốn chung cư gồm: chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu; Chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), phường Khánh Hội; Chung cư cũ Tôn Thất Thuyết (lô A, B,C), phường Khánh Hội; Chung cư cũ Hoàng Diệu ( lô Y), phường Khánh Hội, hiện nay, Sở QH-KT đã có quyết định về duyệt đề cương và dự toán lập điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư liên phường. Hiện nay, UBND phường là cơ quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

Đối 10 dự án chưa có kết luận kiểm định phải di dời, tháo dỡ nhưng phải thực hiện công tác chỉnh trang xây dựng mới được như hiện như sau:

Với cụm chung cư Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài đã di dời, phá dỡ 1 lô chung cư và chưa thực hiện di dời, phá dỡ đối với các lô còn lại và đề xuất mời gọi đầu tư. Hiện nay, UBND phường Vườn Lài đang thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 theo quy định.

Với 9 cụm chung cư còn lại, việc xác định các chỉ tiêu QH-KT phục vụ chương trình xây dựng cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng được xây dựng trước năm 1975 trên địa bàn thành phố sẽ được xem xét trong quá trình lập các đồ án quy hoạch phân khu có liên quan.

THANH HIỀN