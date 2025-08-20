TPHCM: Tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý những trường hợp sử dụng đất trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, bãi sông.

TPHCM yêu cầu xử lý dứt điểm trường hợp sử dụng đất trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Ảnh: CT

Ngày 20-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) TPHCM đã có văn bản gửi UBND các phường, xã trên địa bàn khu vực 2 TPHCM; Trung tâm Đầu tư khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn Bình Dương; Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bình Dương về việc tăng cường quản lý, xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi và đê điều.

Theo Sở NN-MT TPHCM, trong các năm qua, trên địa bàn khu vực 2 TPHCM vẫn còn xảy ra trường hợp xây dựng công trình, sử dụng đất trái phép trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, bãi sông. Nhằm đảm bảo an toàn công trình, bảo vệ hành lang và nâng cao hiệu quả của công trình, Sở NN-MT đề nghị Trung tâm Đầu tư khai thác Thủy lợi và Nước sạch nông thôn Bình Dương và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Bình Dương tăng cường quản lý công trình thủy lợi, đê điều, đất trong hành lang bảo vệ đê điều; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình; ngăn chặn các công trình xây dựng trái phép trên đất hành lang bảo vệ an toàn công trình; thực hiện đầy đủ trách nhiệm ngăn chặn, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các phường, xã phải phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép phần đất thuộc phạm vi hành lang bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều, bãi sông; kịp thời ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh. Đồng thời, xử lý nghiêm, kiên quyết, dứt điểm từng vụ vi phạm. Riêng UBND phường Bến Cát và xã Thanh An phải khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp lấn, chiếm đất trong phạm vi bảo vệ hồ Từ Vân và hồ Cần Nôm.

