Kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược, ý Đảng hòa quyện lòng dân

Ngày 20-8, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Chính phủ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại, 80 năm trước, trong những ngày lịch sử long trời lở đất, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn dân tộc vùng lên làm chủ vận mệnh của mình. Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn: thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng.

Thế nhưng, chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân. Những người nông dân, công nhân, trí thức được giác ngộ đã "xắn tay áo" dựng xây Nhà nước mới trên nền tảng độc lập dân tộc và khát vọng tự do, hạnh phúc. Từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan. “Các đồng chí vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt”, Tổng Bí thư nêu.

Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh, truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: Bản lĩnh - Kỷ cương - Đoàn kết - Liêm chính - Hành động - Sáng tạo - Hiệu quả - Vì dân.

Bản lĩnh để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; vì dân để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, những người đã góp mồ hôi, xương máu, tuổi trẻ và cả tính mạng của mình để xây nền hành chính, quản trị quốc gia; trân trọng tưởng nhớ những đồng chí đã đi xa, những người anh hùng, liệt sĩ, các bậc tiền bối đã hiến dâng trọn đời cho Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, trong tiến trình cách mạng, để có ngày hôm nay, không thể không nhắc tới công lao, đóng góp của các thành viên Chính phủ. Mỗi chặng đường đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; ý Đảng hòa quyện lòng dân. Tự hào về truyền thống, tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm.

Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ hiện nay: góp ý thẳng thắn, xây dựng, truyền cảm hứng, nâng đỡ lớp trẻ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp; tiếp tục viết, tiếp tục trao đổi, tiếp tục lắng nghe và truyền lại "nghệ thuật quản trị quốc gia" đã được rèn đúc qua một đời cống hiến; tiếp tục là "ngọn lửa ấm" để mỗi người cán bộ hôm nay, trong những lúc khó khăn nhất, vẫn nhớ đường, vững bước.

Trong dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ, các đại biểu sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc, sống vui, sống khỏe để chứng kiến những thành tựu của cách mạng, của dân tộc Việt Nam khi đất nước tròn 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và tròn 100 năm ngày Quốc khánh.

LÂM NGUYÊN