Tiếp nhận 2 công dân được giải cứu từ Myanmar

Ngày 20-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận và đón 2 công dân trú tại Hà Tĩnh, bị các đối tượng lừa đưa đi lao động nước ngoài.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh tiếp nhận 2 công dân. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Theo thông tin ban đầu, trước đó, 2 công dân này đã bị các đối tượng dụ dỗ thông qua mạng xã hội với lời hứa hẹn làm việc lương cao tại Campuchia và Thái Lan.

Tuy nhiên, khi sang đến nơi thì các nạn nhân mới biết mình bị lừa vào đường dây tổ chức lừa đảo. Khi không thực hiện được yêu cầu, các nạn nhân bị chủ bán sang Myanmar.

Tại đây, họ thường xuyên bị đánh đập, tra tấn dã man và đe dọa đến tính mạng do không chịu tham gia vào đường dây lừa đảo.

May mắn, sau đó các nạn nhân đã được lực lượng chức năng Myanmar giải cứu và hỗ trợ.

Sau thời gian chờ đợi, các nạn nhân đã được bàn giao và trở về Việt Nam an toàn.

DƯƠNG QUANG