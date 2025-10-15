Nguy cơ nước lũ từ sông Mê Công đổ về ĐBSCL vào cuối tháng 10

Nước ở hạ lưu sông Cửu Long đang giảm ngắn hạn nhưng dự báo cuối tháng 10 này, nước lũ ở thượng nguồn sông Mê Công có thể đổ về ĐBSCL.

Thượng nguồn sông Tiền tại Tân Châu (tỉnh An Giang). Ảnh minh hoạ: SƠN TRANG

Chiều 15-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông Mê Công đang giảm. Trước đó, mực nước cao nhất ghi nhận ngày 14-10 tại trạm Tân Châu là 3,75m (dưới báo động 2 khoảng 0,25m); tại trạm Châu Đốc là 3,34m (dưới báo động 2 khoảng 0,16m).

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, đến ngày 19-10, mực nước cao nhất ngày tại hai trạm này sẽ tiếp tục giảm xuống còn khoảng 3,55m và 3,15m (tương ứng trên báo động 1 từ 0,05m đến 0,15m).

Trong khi đó, theo dữ liệu cập nhật từ hệ thống quan trắc của Ủy hội sông Mê Công vào chiều 15-10, mực nước tại hai trạm Tân Châu và Châu Đốc tạm thời tăng nhẹ, đạt lần lượt 3,91m và 3,4m (tiệm cận mức báo động lũ). Các chuyên gia thủy văn nhận định đây là hiện tượng dao động ngắn hạn do ảnh hưởng của thủy triều và điều tiết nước từ các hồ chứa thượng nguồn.

Cơ quan dự báo thủy văn nhận định xu thế chính của mực nước sông Cửu Long đến ngày 19-10 vẫn là giảm dần. Tuy nhiên, trong ngắn hạn có thể xuất hiện các đợt triều cường khiến nước dâng cục bộ, gây ngập tại các vùng trũng thấp, ngoài đê bao ở các địa phương: An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long. Người dân ở đây cần theo dõi chặt bản tin cảnh báo, kiểm tra bờ bao và chủ động bảo vệ vườn cây ăn trái, hoa kiểng chuẩn bị cho dịp tết.

Các chuyên gia thủy văn cũng nhận định tuần cuối tháng 10, khu vực Trung bộ của Việt Nam có thể xuất hiện mưa rất lớn và lan sang Trung Lào, lượng nước từ sườn Tây Trường Sơn có khả năng bổ sung dòng chảy về hạ lưu sông Mê Công. Vì vậy các địa phương ở ĐBSCL cần tiếp tục theo dõi sát tình hình lũ và vận hành hồ chứa thượng nguồn để chủ động ứng phó.

PHÚC HẬU