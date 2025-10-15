Phường Hòa Bình: Biểu dương doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu

UBND phường Hòa Bình (TPHCM) đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền năm 2025; kết hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Khu vực 11 tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCCC-CNCH cho hơn 200 doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoà Bình, hội nghị với mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác, đồng hành giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, nhất là trong giai đoạn phường mới được thành lập sau sáp nhập…; tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo phường với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm kịp thời tiếp thu ý kiến, phản ánh khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó là biểu dương doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiêu biểu có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của phường; qua đó khuyến khích, động viên cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào ngân sách địa phương; tạo động lực và lan toả tinh thần trách nhiệm xã hội trong cộng đồng doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đã thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Hội doanh nghiệp trên địa bàn phường; triển khai thông tin trang nhóm zalo hỗ trợ lĩnh vực Lao Động – Tiền Lương – Việc Làm – BHXH – Thuế.

Cán bộ Đội PCCC-CNCH Khu vực 11 cũng truyền đạt các quy định của Luật PCCC-CNCH, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cùng hướng dẫn chi tiết việc truyền tin báo cháy theo Nghị định 105/2024/NĐ-CP và quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Ngoài ra, UBND phường Hòa Bình cam kết tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, tập huấn, diễn tập định kỳ, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường sản xuất – kinh doanh an toàn, bền vững, không cháy nổ.