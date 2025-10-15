Truyền thông bảo đảm an ninh, an toàn các công trình dầu khí trên biển

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức nhiều hoạt động truyền thông nâng cao ý thức, trách nhiệm của ngư dân, chủ tàu cùng tham gia bảo vệ an ninh an toàn các công trình và đường ống dẫn khí biển.

Trong 2 ngày 14, 15-10, tại các Đồn Biên phòng Bình Châu, Phước Hải và Phước Tỉnh (TPHCM), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM phối hợp với Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ và Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn (thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam) tổ chức Hội nghị Truyền thông bảo vệ an ninh an toàn đường ống dẫn khí biển năm 2025.

Đồn Biên phòng Phước Hải phát tờ rơi có in tọa độ và thông tin các công trình dầu khí trên biển cho ngư dân

Hơn 200 ngư dân, thuyền trưởng và chủ các tàu cá trên địa bàn các Đồn Biên phòng phụ trách tham gia, đã được tuyên truyền, hướng dẫn về các nội dung chính. Đó là tầm quan trọng của các công trình dầu khí quốc gia trên biển; hướng dẫn ngư dân, chủ phương tiện không neo đậu, nuôi, trồng thủy sản, đánh bắt hải sản và sử dụng vật liệu nổ trong hành lang an toàn đường ống dẫn khí trên biển; cách nhận biết các dấu hiệu khi có sự cố rò rỉ khí của đường ống dẫn khí biển và biện pháp xử lý…

Ngư dân đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đại diện BĐBP thành phố còn tuyên truyền những nội dung cơ bản về công tác phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU.

VĂN DANH