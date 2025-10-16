Vụ dân quân tự vệ lớn tiếng với tài xế trước cổng Bệnh viện Mắt TPHCM: Sẽ rà soát lại quy trình phối hợp

Bệnh viện Mắt TPHCM đã làm việc với chính quyền địa phương và lực lượng dân quân để rà soát lại quy trình phối hợp, đồng thời nhắc nhở về cách giao tiếp ứng xử chuẩn mực với người dân và tăng cường hỗ trợ người dân khi thực hiện nhiệm vụ.

Dân quân tự vệ phường lớn tiếng với tài xế (ảnh cắt từ clip)

Ngày 16-10, liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục dân quân tự vệ lớn tiếng với tài xế xe hơi đang dừng đón bệnh nhân trước cổng Bệnh viện Mắt TPHCM gây xôn xao dư luận, đại diện bệnh viện cho biết, người trong clip là lực lượng dân quân tự vệ phường được phân công phối hợp giữ trật tự giao thông tại khu vực trước cổng bệnh viện, không phải là nhân viên hay bảo vệ của bệnh viện.

Trước đó, ngày 15-10, trên mạng xã hội (nền tảng TikTok) xuất hiện đoạn clip (khoảng 23 giây) ghi lại cảnh một người đàn ông mặc trang phục dân quân tự vệ lớn tiếng với tài xế xe hơi đang dừng đón một bệnh nhân lớn tuổi trước cổng số 2 (đường Nguyễn Thông) Bệnh viện Mắt TPHCM.

Ngay sau khi nắm thông tin, bệnh viện đã làm việc với chính quyền địa phương và lực lượng dân quân để rà soát lại quy trình phối hợp đồng thời nhắc nhở về cách giao tiếp ứng xử chuẩn mực với người dân và tăng cường hỗ trợ người dân khi thực hiện nhiệm vụ.

Người bệnh chờ phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt TPHCM

Theo đại diện Bệnh viện Mắt, khu vực cổng nằm trên đường Nguyễn Thông (phường Xuân Hòa), là tuyến đường nhỏ hẹp, mật độ giao thông cao và dễ xảy ra ùn tắc. Khi các phương tiện dừng, đỗ đột ngột hoặc không đúng quy định, giao thông khu vực này rất dễ bị tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc ra vào của xe cấp cứu và người bệnh. Hiện nay, đặc thù cơ sở vật chất của bệnh viện còn hạn chế, diện tích khuôn viên nhỏ so với lượng người bệnh đến khám và điều trị rất lớn mỗi ngày nên không thể bố trí xe taxi hay xe cá nhân thường xuyên đi vào bên trong.

Thời gian tới, Bệnh viện Mắt TPHCM sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí thêm biển báo hướng dẫn cho xe đưa đón người bệnh ở vị trí phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự tại các cổng bệnh viện. Đề xuất chính quyền địa phương xem xét cho phép xây dựng “vịnh dừng xe” 2 bên cổng nhằm tạo vị trí dừng đón người bệnh phù hợp không ảnh hưởng đến trục giao thông chính. Tăng cường nhân viên hỗ trợ, bảo vệ hướng dẫn để hỗ trợ người bệnh trong việc di chuyển và đưa đón ở khu vực cổng bệnh viện.

Bên cạnh đó, phối hợp thường xuyên với công an phường và lực lượng dân quân để thống nhất cách giao tiếp, ứng xử đúng mực, tránh gây hiểu lầm hoặc bức xúc không đáng có. Ngoài ra, theo đề xuất của Sở Tài chính, Sở Y tế và UBND phường Xuân Hòa, UBND TPHCM đang xem xét bố trí thêm khu đất gần bệnh viện để giảm tải phần nào áp lực hiện tại.

THÀNH SƠN