Pháp luật

Khởi tố vụ án nuôi nhốt hơn 100 cá thể rùa, vẹt trái phép

SGGPO

Sáng 21-7, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã" tại một địa điểm nuôi nhốt trái phép hơn 100 cá thể rùa cựa châu Phi, vẹt đỏ, vẹt má xanh.

Các cá thể rùa cựa châu Phi bị nuôi nhốt trái phép tại cơ sở của ông T.. Ảnh: CACC
Các cá thể rùa cựa châu Phi bị nuôi nhốt trái phép tại cơ sở của ông T.. Ảnh: CACC

Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Tây Ninh kiểm tra một địa điểm nuôi nhốt động vật hoang dã tại ấp Phước Hội A, xã Phước Thạnh.

Cơ quan chức năng phát hiện ông Đ.T.T.T. đang quản lý, nuôi nhốt 104 cá thể động vật hoang dã, trong đó có 92 cá thể rùa cựa châu Phi (Geochelone sulcata), 6 cá thể vẹt đỏ (Eos rubra) và 6 cá thể vẹt má xanh (Pyrrhura molinae).

Các loài này đều thuộc Phụ lục II của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Qua kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

QUANG VINH

Từ khóa

Tây Ninh khởi tố động vật hoang dã trái phép

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