Lừa đảo trực tuyến ngày càng công nghiệp hóa

Tại châu Á, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc vừa phát đi cảnh báo toàn quốc về hàng loạt thủ đoạn mới: giả mạo tư vấn đầu tư, thông báo chuyến bay hoặc tiếp cận nạn nhân qua các mối quan hệ tình cảm. Ba hình thức phổ biến gồm lừa đảo đầu tư, tin nhắn liên quan đến du lịch và các chương trình quyên góp giả. Một xu hướng đáng lo ngại là lừa đảo tình cảm, trong đó kẻ gian giả danh binh sĩ hoặc bác sĩ đang làm việc tại vùng xung đột để tạo dựng lòng tin, sau đó tìm cách chiếm đoạt tiền.

Các vụ tấn công, lừa đảo bằng công nghệ đang gia tăng. Ảnh: Tero Vesalainen/shutterstock

Tại Indonesia, trong tháng chay Ramadan vừa qua tràn ngập các bài đăng giả mạo cung cấp internet miễn phí. Tuy nhiên, mục đích thực sự là thu thập dữ liệu cá nhân và lợi dụng thời điểm người dân gia tăng tương tác, chia sẻ và chi tiêu trước lễ Eid al-Fitr để lừa đảo tiền bạc.

Theo Netcraft - công ty cung cấp dịch vụ bảo mật có trụ sở ở Anh, các cuộc khủng hoảng địa chính trị thường nhanh chóng lan sang môi trường số, nơi tội phạm khai thác sự hỗn loạn và tính cấp bách để đánh vào cảm xúc khiến người dùng dễ dàng phản hồi mà không kiểm chứng. Đầu tháng 3, đơn vị này ghi nhận nhiều email mạo danh Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), yêu cầu người dân hoàn tất đăng ký khẩn cấp để nhận hỗ trợ hoặc bồi thường. Cùng lúc, tại Dubai và một số nước vùng Vịnh xuất hiện các website cung cấp dịch vụ sơ tán hoặc giải cứu khẩn cấp với yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử.

Báo cáo của Công ty An ninh mạng Bitdefender (Romania) cũng chỉ ra nhiều kịch bản lừa đảo quen thuộc nhưng được làm mới, chẳng hạn câu chuyện về một tướng quân đội Mỹ cần hỗ trợ tài chính hoặc thông báo trúng thưởng kèm lời kêu gọi quyên góp cho nạn nhân chiến tranh. Những kịch bản này thường được xây dựng kỹ lưỡng, đánh trúng tâm lý đồng cảm và lo lắng của nạn nhân.

Lừa đảo trực tuyến không còn là hiện tượng riêng lẻ mà dần hình thành một hệ sinh thái tội phạm có tổ chức. Các nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới, phân công vai trò rõ ràng, từ phát triển kịch bản, thu thập dữ liệu đến rửa tiền. Theo Tờ Politico, trước tình hình này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa yêu cầu các cơ quan liên bang xây dựng kế hoạch trong vòng 3 tháng nhằm triệt phá các mạng lưới lừa đảo quốc tế. Lực lượng chức năng tại Mỹ, Canada và Anh đang phối hợp truy vết dòng tiền và hỗ trợ nạn nhân thu hồi tài sản, đặc biệt trong các vụ liên quan đến tiền điện tử.

Theo Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol), gian lận trực tuyến hiện đã bước sang giai đoạn “công nghiệp hóa”. Báo cáo tại Hội nghị Thượng đỉnh chống gian lận toàn cầu vừa diễn ra ở Vienna (Áo) cho thấy, các mô hình lừa đảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể mang lại lợi nhuận cao gấp 4-5 lần so với phương thức truyền thống. Sự kết hợp giữa công nghệ rẻ, dễ tiếp cận… đang khiến các hoạt động gian lận trở nên quy mô và hiệu quả hơn bao giờ hết. Tổng Thư ký Interpol Valdecy Urquiza nhận định, thế giới đang chứng kiến một giai đoạn mà gian lận được vận hành như một ngành công nghiệp thực thụ.

HẠNH CHI