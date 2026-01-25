Lượng mưa trái mùa ở phía Nam có thể cao hơn trung bình nhiều năm

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, ngày 24-1, miền Bắc và khu vực Bắc Trung bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhưng nền nhiệt đã nhích lên khoảng 1-8 o C so với các ngày từ 21 đến 23-1. Số liệu quan trắc vào sáng sớm 24-1 cho thấy nhiều trạm đo tại Hà Nội là 11,7 o C (tăng khoảng 1,5 o C so với cùng thời điểm ngày 21-1); tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 8,7 o C (tăng hơn 8 o C so với cùng thời điểm ngày 22-1).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khối không khí lạnh đã suy yếu từ ngày 24-1 và không còn bổ sung thêm. Do đó, từ ngày 25-1 trở đi, nền nhiệt tại Bắc bộ và Trung bộ sẽ tăng dần trong những ngày cuối tháng 1. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn rét, vùng núi cao vẫn rét đậm (nhất là đêm và sáng sớm).

Cơ quan khí tượng - thủy văn cũng vừa có báo cáo nhận định xu thế thời tiết dài hạn tại Việt Nam, trong đó nhận định từ tháng 2 đến tháng 4, không khí lạnh sẽ hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm nhưng vẫn có thể gây rét đậm, rét hại (chủ yếu trong tháng 2) kèm băng giá, mưa tuyết ở vùng núi cao. Trong tháng 2, sẽ có các đợt mưa trái mùa tại Nam bộ và Tây Nguyên, với lượng mưa trung bình tháng 2 khoảng 10-30mm (cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 5-10mm) và tháng 3 là 30-60mm (cao hơn trung bình nhiều năm 10-20mm). Đồng thời từ cuối tháng 2, Đông Nam bộ sẽ bắt đầu có nắng nóng.

PHÚC HẬU