Lưu lượng xe tăng cao, hầm Núi Vung ùn ứ hơn 3km

Từ chiều đến tối 22-2, khu vực hầm Núi Vung trên tuyến đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa) xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông nghiêm trọng theo hướng Bắc – Nam, dòng xe nối đuôi nhau kéo dài hơn 3km.

Theo Ban Điều hành đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc là do lưu lượng phương tiện từ các tỉnh miền Trung trở lại TPHCM và các tỉnh phía Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 tăng đột biến. Khi đến khu vực hầm Núi Vung, các phương tiện phải dồn vào một làn đường do hiện nay mới chỉ khai thác một ống hầm, ống hầm còn lại đang trong quá trình đầu tư.

Các phương tiện nối đuôi nhau vào hầm Núi Vung lúc 17 giờ ngày 22-2

Việc tổ chức lưu thông một ống hầm đã tạo thành “nút thắt cổ chai”, khiến phương tiện di chuyển chậm, có thời điểm gần như đứng yên trong thời gian dài. Dòng xe ùn ứ kéo dài trên 3km theo hướng Bắc – Nam, gây áp lực lớn lên hạ tầng và lực lượng điều tiết giao thông.

Các phương tiện nhích từng chút, có lúc ùn ứ trong thời gian dài

Lực lượng CSGT đã triển khai các biện pháp phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện qua các nút giao để rẽ ra quốc lộ 1 và quốc lộ 27C nhằm giảm tải cho tuyến cao tốc. Tuy nhiên, do lưu lượng xe tiếp tục dồn về đông, tình trạng ùn tắc tại khu vực hầm Núi Vung đến tối cùng ngày vẫn tiếp diễn.

Đến khoảng 20 giờ ngày 22-2, tình trạng các phương tiện ùn ứ kéo dài hơn 3km

Trong khi đó, trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (hướng Bắc – Nam) cũng ghi nhận tình trạng ùn ứ từ sáng đến tối 22-2. Tùy từng thời điểm, lượng phương tiện tăng cao khiến nhiều đoạn xảy ra ùn ứ cục bộ.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết liên tục xảy ra tình trạng ùn ứ, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau

Lực lượng chức năng liên tục điều tiết giao thông, tạm thời đóng một số nút giao để hướng phương tiện ra quốc lộ 1 nhằm giảm áp lực cho tuyến chính. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, tình trạng ùn ứ trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hướng về TPHCM cơ bản được giải quyết, giao thông lưu thông trở lại bình thường.

Đến tối 22-2, các phương tiện di chuyển bình thường trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngành chức năng khuyến cáo người dân theo dõi tình hình giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp để tránh khu vực ùn tắc, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết nhằm bảo đảm an toàn và giảm thiểu thời gian di chuyển.

TIẾN THẮNG