Ngày 22-2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.069 chuyến với hơn 177.000 hành khách

Chiều tối 22-2, Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong cao điểm sau Tết Nguyên đán 2026, sản lượng khai thác tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất liên tục duy trì ở mức cao, với hàng ngàn chuyến bay và hàng trăm ngàn lượt hành khách mỗi ngày.

Người dân trở lại thành phố tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, ngày 22-2 (mùng 6 Tết), khai thác 1.069 chuyến, với khoảng 177.859 hành khách thông qua cảng. Trong đó có 988 chuyến bay chở khách, 64 chuyến ferry, 7 chuyến chở hàng và 10 chuyến charter. Số chuyến bay đi là 529 chuyến, gồm 361 chuyến quốc nội và 168 chuyến quốc tế; chiều đến 540 chuyến, gồm 361 chuyến quốc nội và 179 chuyến quốc tế.

Cụ thể, Nhà ga T1 khai thác 130 chuyến quốc nội đi với 15.948 hành khách và 133 chuyến đến với 29.216 hành khách. Nhà ga T3 phục vụ 228 chuyến quốc nội đi với 25.617 hành khách và 226 chuyến đến với 42.352 hành khách. Nhà ga T2 khai thác 164 chuyến quốc tế đi với 31.593 hành khách và 170 chuyến đến với 33.133 hành khách. Tổng số hành khách đi trong ngày ước đạt 73.158 người; chiều đến khoảng 104.701 người.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đơn vị đã tăng cường nhân sự tại các khâu an ninh soi chiếu, làm thủ tục, điều phối mặt đất; đồng thời phối hợp các lực lượng chức năng điều tiết giao thông khu vực trước nhà ga. Hành khách được khuyến cáo đến sân bay sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, chủ động làm thủ tục trực tuyến để rút ngắn thời gian chờ đợi, góp phần bảo đảm hoạt động khai thác thông suốt trong những ngày cao điểm sau tết.

QUỐC HÙNG