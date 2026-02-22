Siết chặt quản lý, phòng ngừa tai nạn đường thủy

Chiều 22-2, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, trong các ngày 19 và 21-2, liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường thủy (tại Quảng Trị và Lào Cai). Bước đầu xác định có 5 người chết, một số người mất tích.

Trước tình hình trên, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông Đỗ Thanh Bình đã yêu cầu lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy.

Lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền cho chủ tàu về việc chấp hành nghiêm quy định về an toàn trên đường thủy

Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an cấp xã, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ các điểm du lịch, tham quan, lễ hội, khu vui chơi giải trí có hoạt động đường thủy; bố trí cán bộ trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại đầu bến, cuối bến; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa; tuyệt đối không để phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn tham gia hoạt động.

Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông chủ động rà soát, lập danh sách đầy đủ các phương tiện dân sinh, phương tiện thô sơ phục vụ sinh hoạt, đi lại, chài lưới của người dân tại từng thôn, xã trên các tuyến sông, ven biển; xây dựng phương án cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố.

Lực lượng lượng cảnh sát giao thông địa phương cũng được yêu cầu tuần tra, kiểm soát lưu động trên tuyến; kiểm soát chặt chẽ các bến khách ngang sông, cảng, bến bốc xếp vật liệu xây dựng, điểm đón trả khách và phương tiện nhỏ dân sinh, phương tiện phục vụ vui chơi giải trí, tham quan du lịch, lễ hội theo đúng kế hoạch cao điểm đã đề ra.

ĐỖ TRUNG