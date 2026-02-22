Trạm xăng cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết hoạt động lại sau 1 giờ hết xăng

Sau khoảng thời gian thông báo tạm hết xăng do lưu lượng phương tiện tăng đột biến, trạm kinh doanh xăng dầu tại Km205 đã được tiếp nhiên liệu trở lại.

Khoảng 10 giờ ngày 22-2, trạm kinh doanh xăng dầu tại Km205 thuộc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) thông báo hết xăng.

Theo đại diện Công ty CP Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành (chủ đầu tư Trạm dừng nghỉ Km205), sáng cùng ngày, lượng xăng dự trữ còn khoảng 5.000 lít nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu do phương tiện từ các tỉnh miền Trung đổ dồn về phía Nam quá đông. Đến khoảng 10 giờ, trạm không còn xăng để bán.

Trạm kinh doanh xăng dầu tại Km205 thuộc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) thông báo hết xăng. Ảnh: TIẾN THẮNG

Trong thời gian trạm tạm hết xăng, nhiều tài xế cho biết họ phải tính toán lại hành trình, di chuyển ra các nút giao để tiếp nhiên liệu. Một số phương tiện có mức xăng thấp đã tạm dừng tại khu vực trạm để chờ.

Ông Huỳnh Tuấn, Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ TTC Châu Thành, cho biết chỉ sau gần 1 giờ gián đoạn, đến trưa 22-2, đơn vị cung cấp đã kịp thời vận chuyển bổ sung 68.000 lít xăng về trạm. Nguồn hàng đã được tiếp đầy đủ để đảm bảo phục vụ người dân trong thời gian cao điểm sau kỳ nghỉ tết.

Trước đó, 2 trạm xăng dầu chính trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (tại Km41+100) đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 12-2025 do vướng tranh chấp pháp lý, dẫn đến thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung trên toàn tuyến cao tốc dài gần 400km hướng về Nam Trung bộ.

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào vận hành điểm kinh doanh xăng dầu và trạm sạc xe điện tại Km205+092 (đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) từ ngày 11-2 được xem là giải pháp kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhiên liệu trên tuyến cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa dài hơn 400km. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 10 ngày hoạt động, lưu lượng phương tiện tăng cao cuối tuần đã cho thấy nhu cầu rất lớn về nhiên liệu trên trục giao thông huyết mạch này.

Tuyến đường cao tốc từ TPHCM đi Khánh Hòa và ngược lại hiện chỉ có điểm kinh doanh xăng dầu duy nhất tại Km205 thuộc đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: TIẾN THẮNG

Đại diện Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) khuyến cáo người dân khi lưu thông trên cao tốc cần chủ động kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu trước khi vào tuyến. Trường hợp phương tiện sắp hết xăng dầu, tài xế có thể rời cao tốc để tiếp nhiên liệu tại các nút giao Ma Lâm, Chợ Lầu, Vĩnh Hảo trên tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, hoặc nút giao Ba Bàu trên tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết là tuyến giao thông quan trọng kết nối khu vực Nam Trung bộ với Đông Nam bộ, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, tết. Việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định trên tuyến được xem là yếu tố then chốt nhằm tránh ùn ứ, đảm bảo an toàn cho hàng chục ngàn lượt phương tiện lưu thông mỗi ngày.

TIẾN THẮNG