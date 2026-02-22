Người dân hối hả trở lại TPHCM

Từ trưa đến chiều tối 22-2, dòng người từ các tỉnh, thành trên cả nước hối hả trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, đông đúc tại các cửa ngõ, bến xe.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Tây TPHCM, trên quốc lộ 1 (đường Lê Khả Phiêu), từ khoảng 11 giờ trưa, lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh. Từng đoàn xe máy chở theo hành lý lỉnh kỉnh nối đuôi nhau hướng về trung tâm thành phố.

Tại đoạn qua xã Bình Chánh, dòng xe gắn máy nối đuôi nhau di chuyển chậm khi đến các giao lộ lớn. Tuy nhiên, do lượng người về lại thành phố trải dài theo nhiều khung giờ trong ngày nên không xảy ra ùn ứ như đợt trước tết.

Giữa dòng xe đông đúc, nhiều gia đình chở theo con nhỏ. Không ít em bé ngủ gục trên vai cha mẹ. Chị Nguyễn Thị Loan (quê An Giang) chia sẻ, gia đình tranh thủ về sớm để tránh kẹt xe, nhưng do thời tiết nắng nóng, các con hơi mệt.

Không chỉ các tuyến quốc lộ, bến xe Miền Tây (phường An Lạc) càng về chiều càng nhộn nhịp hành khách. Từ đầu giờ chiều, khu vực nhà chờ, cổng ra vào tấp nập hành khách rời bến.

Theo đại diện bến xe Miền Tây, trong ngày 22-2 cao điểm có hơn 30 ngàn lượt hành khách về thành phố thông qua bến. Trước đó, ngày 21-2 (mùng 5 tết), có khoảng 28.500 lượt hành khách. Tổng lượng hành khách dự kiến phục vụ trong 20 ngày cao điểm tết khoảng 842.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, trên các tuyến cao tốc hướng về TPHCM, tình hình giao thông cũng “nóng” lên theo từng giờ. Các tuyến cao tốc từ miền Tây như TPHCM - Trung Lương ghi nhận lượng phương tiện tăng đột biến vào buổi chiều. Tại một số điểm vào cao tốc, cơ quan chức năng phải tạm thời đóng, mở linh hoạt các lối lên nhằm điều tiết lưu lượng xe, tránh ùn tắc kéo dài trên tuyến chính. Nhiều phương tiện được hướng dẫn di chuyển sang quốc lộ 1 để giảm áp lực cho cao tốc.

Tương tự, các tuyến cao tốc nối miền Trung với TPHCM như Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây cũng ghi nhận tình trạng xe đông, di chuyển chậm tại một số đoạn. Do lượng phương tiện dồn về cùng thời điểm, nhiều đoạn xe phải “nhích” từng chút một, nhất là khu vực gần các nút giao, trạm thu phí.

Tài xế Nguyễn Văn Nguyện (TPHCM) cho biết, những ngày cao điểm sau tết, việc lựa chọn lộ trình phù hợp là rất quan trọng. “Đi cao tốc thì nhanh nhưng dễ ùn tắc khi xe quá đông hoặc va chạm nhỏ khiến cao tốc bị khóa hai đầu để điều tiết phương tiện. Nhiều người chuyển sang đi quốc lộ 1 nên tuyến này cũng quá tải, xe chạy chậm suốt quãng dài”, anh Nguyện chia sẻ.

Trước tình hình phương tiện tăng cao, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường tuần tra, điều tiết, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh. Công tác phân luồng từ xa được triển khai nhằm hạn chế xung đột giao thông tại các điểm nóng, đảm bảo an toàn cho người dân trên hành trình trở lại thành phố.

