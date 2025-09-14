Mạng di động FPT ra mắt gói cước trợ giá thiết bị đến 2,5 triệu đồng

Đời sống công nghệ

FPT Shop và mạng di động FPT vừa triển khai ưu đãi trợ giá đến 2,5 triệu đồng cho khách hàng mua thiết bị từ 5 triệu đồng kèm SIM. Đồng thời, người dùng có thể trả góp 0% lãi suất, giúp tiết kiệm chi phí và trải nghiệm kết nối di động liền mạch hơn.

Với gói cước trợ giá thiết bị đến 2,5 triệu đồng, người tiêu dùng được hỗ trợ rất nhiều khi chọn mua thiết bị di động
Với gói cước trợ giá thiết bị đến 2,5 triệu đồng, người tiêu dùng được hỗ trợ rất nhiều khi chọn mua thiết bị di động

Với chương trình này, khách hàng mua điện thoại hoặc máy tính bảng có giá từ 5.000.000 đồng trở lên kèm SIM FPT theo các gói cước được thiết kế sẵn sẽ được trợ giá trực tiếp lên đến 2.500.000 đồng.

Ưu đãi áp dụng cho nhiều sản phẩm như Honor X8c, OPPO A5i Pro, Samsung Galaxy A36 5G, Xiaomi Poco Pad WiFi, Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024...

Ảnh màn hình 2025-09-13 lúc 16.02.25.png

Khoản trợ giá sẽ được giảm trực tiếp vào giá bán máy, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị công nghệ mới với chi phí tối ưu và trải nghiệm kết nối di động liền mạch.

Ảnh màn hình 2025-09-13 lúc 16.02.38.png

Bên cạnh đó, tại lễ ký kết hợp tác chiến lược ngày 12-9, mạng di động FPT và Home Credit đã giới thiệu giải pháp trả góp SIM FPT kèm gói cước với lãi suất 0%, kỳ hạn linh hoạt từ 6 đến 12 tháng.

Khách hàng chỉ cần đóng thêm 0,5% phí bảo hiểm trên tổng giá trị gói cước. Đáng chú ý, hình thức trả góp này tách biệt hoàn toàn với các gói trả góp thiết bị, mang đến sự lựa chọn linh hoạt và đa dạng hơn cho người dùng.

Sự kết hợp giữa chương trình trợ giá, giải pháp trả góp 0% lãi suất và tiện ích của gói cước giúp khách hàng vừa dễ dàng sở hữu những thiết bị hiện đại, vừa trải nghiệm kết nối di động với chi phí tối ưu.

Đây được xem là bước đi chiến lược của FPT Shop, mạng di động FPT và Home Credit trong việc mang công nghệ đến gần hơn với người Việt.

BÌNH LÂM

