Mạo danh Phó Trưởng Ban nội chính Trung ương lừa đảo chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

Công an lấy lời khai Trần Anh Vũ

Ngày 20-6, nguồn tin của phóng viên Báo SGGP cho hay, Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Trần Anh Vũ (SN 1968, ngụ TPHCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Anh Vũ tại cơ quan công an

Trước đó, tháng 1-2021, thông qua bạn bè, bà L. quen biết Trần Anh Vũ và được Vũ giới thiệu là Phó Trưởng Ban nội chính Trung ương. Thời điểm này, bà L. đang làm hồ sơ bán 4.000m2 đất tại tỉnh Bình Dương nhưng do phát sinh tranh chấp với chủ đất giáp ranh, liền kề nên không thể sang tên được.

Sau khi Vũ nhận lời giúp bà L. giải quyết thì trùng hợp UBND phường Hưng Định (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cũng có quyết định xử lý tranh chấp để bà L. hoàn tất thủ tục mua bán đất nên Vũ đã tạo được niềm tin với bà L. Sau đó, Vũ nhiều lần đưa ra thông tin gian dối như có khả năng giúp các doanh nghiệp nhận được nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ, mua nhà đất với giá rẻ... khiến bà L. tin tưởng.

Công an lấy lời khai Trần Anh Vũ

Vì thế, bà L. đã chuyển cho Vũ trên 30,5 tỷ đồng để thực hiện các thủ tục nhận vốn vay ưu đãi, mua nhà đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Vũ đã cắt đứt liên lạc. Bà L. tìm hiểu thì biết Vũ không phải Phó Trưởng Ban nội chính Trung ương nên đã làm đơn tố cáo.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố, bắt giam Vũ về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Công an đề nghị ai là nạn nhân của Trần Anh Vũ đến Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM ở địa chỉ 459 đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Kho, quận 1) để trình báo.

CHÍ THẠCH