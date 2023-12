Mê hoặc Huế By Light - The Live Show

Tối 12-12, tại Ngọ Môn (Đại nội Huế) diễn ra chương trình nghệ thuật Huế By Light - The Live Show. Đây là buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng đặc sắc, biểu tượng cho sự giao lưu văn hóa giữa hai nước Pháp - Việt, khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Việt Nam do Đại sứ quán Pháp phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức.

Đại nội Huế lung linh huyền ảo trong Huế By Light - The Live Show

Chương trình do AC3 Studio, đơn vị chịu trách nhiệm chiếu sáng một phần tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Paris 2024, thực hiện. Trong đó, điểm nhấn là các nghệ sĩ Pháp sử dụng hệ thống máy chiếu với cường độ sáng 300.000 lumens (công suất phát sáng) chiếu lên di tích Ngọ Môn cổ kính tạo ra những hiệu ứng hình ảnh 3D siêu thực.

Hình ảnh Ngọ Môn phủ tuyết trắng, những con vật trong truyền thuyết như rồng và phượng đập cánh bay lên từ lầu Ngũ Phụng được nghệ thuật 3D mapping tạo ra, kết hợp phần âm nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Pháp và Việt Nam biểu diễn đã mê hoặc hàng chục ngàn du khách và người dân.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tỉnh sẽ trao đổi với phía AC3 Studio để tìm hướng khai thác chương trình này trở thành sản phẩm du lịch.

Một số hình ảnh tại Huế By Light - The Live Show

VĂN THẮNG - ĐÌNH HOÀNG