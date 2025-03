Mèo con giỡn bóng - Món quà dành cho trẻ nhỏ

Mèo con giỡn bóng (NXB Nghệ An) là tập thơ thiếu nhi đầu tay của tác giả Trần Văn Lan. Một điều đặc biệt, tác giả hiện là nông dân tại xã Hùng Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) nhưng ông lại có niềm đam mê văn chương, nhất là những sáng tác dành cho các em nhỏ.

Tác giả Trần Văn Lan dành nhiều tâm huyết cho thơ thiếu nhi. Sáng tác của ông đăng tải đều trên các tờ báo và tạp chí trong nước. Mèo con giỡn bóng được xem là món quà thú vị dành cho các em nhỏ. Với 54 bài thơ, tập thơ gồm nhiều đề tài: gia đình, thiên nhiên, thế giới loài vật…

Sinh sống tại vùng quê lúa xứ Nghệ nên nổi bật trong tập thơ Mèo con giỡn bóng là không khí làng quê với những hình ảnh thân thương: bếp lửa bập bùng, đàn cá bơi lượn dưới ao, sân phơi đầy thóc vàng, bờ tre rì rào hát, khu vườn thơm lừng hoa trái. Không gian ấy còn có cả những thanh âm rộn rã của tiếng dế, tiếng ếch đọc bài, tiếng ve râm ran, tiếng gà trống gáy vang…

Trong không gian êm ả của làng quê, tác giả nghe được những âm thanh đầy sống động: Đêm trăng thanh gió mát/ Tán lá hát xôn xao/ Đàn cá quẫy dưới ao/ Bà tôm còng búng nước” (Tiếng đêm). Không chỉ nghe và gọi tên âm thanh của muôn loài, tác giả còn khắc họa hình ảnh những người dân quê với tấm lòng đầy yêu thương. Mẹ đánh thức mùa xuân/ Ngủ trên từng dảnh mạ/ Bàn tay xua buốt giá/ Rải màu xanh lên đồng” (Gọi mùa xuân). Dù nắng mưa gió bão/ Bếp lửa vẫn cháy đều/ Bàn tay bà nâng niu/ Gom từng que củi nhỏ” (Bếp lửa của bà).

Đọc thơ của Trần Văn Lan, dễ nhận thấy giọng điệu tươi vui, trìu mến của một người ông dành cho các cháu nhỏ. Ông mời gọi các em tham gia vào đêm hội đặc biệt: Đường làng rực rỡ đèn sao/ Anh đom đóm bỏ bờ ao theo cùng/ Nhịp nhàng tiếng trống ếch rung/ Đàn dế cũng dậy hòa cùng lời ca (Rước đèn Trung thu). Chỉ có những người yêu trẻ nhỏ, mang trong mình tấm lòng dành cho trẻ nhỏ mới nghe, mới thấy được sự lung linh, kỳ diệu của muôn loài trong đêm Trung thu như vậy.

Đa phần những bài thơ trong Mèo con giỡn bóng được làm theo thể thơ 5 chữ, với những câu từ giản dị nhưng có sự chọn lọc và chỉn chu trong cách gieo vần, giúp các em nhỏ dễ đọc, dễ thuộc và cả sự liên tưởng thú vị qua những hình ảnh: Gió đưa vầng trăng lên/ Treo vào trời cao rộng, hay Cánh đồng chở ánh nắng vàng/ Giục bông lúa chín để mang mùa về.

Ở lứa tuổi lục tuần, giữ được cho mình sự trong trẻo, hồn nhiên để làm bạn với các em nhỏ là một điều không dễ. Vậy nên, đặt trong bối cảnh chung, Mèo con giỡn bóng là một tập thơ thú vị dành cho thiếu nhi. Tiếc rằng, tập thơ được in với số lượng hạn chế (300 cuốn), lại được in ở một nhà xuất bản địa phương, khiến việc quảng bá không rộng rãi. Cũng may, nhờ có mạng xã hội nên tác giả đã có thể tự giới thiệu, giúp Mèo con giỡn bóng đến được với những người yêu thơ nói chung, yêu thơ thiếu nhi nói riêng.

QUỲNH YÊN