Dàn hoa hậu quốc tế hào hứng trải nghiệm vùng đất Tây Nam bộ

15 hoa hậu quốc tế đã đến Việt Nam, bắt đầu hành trình khởi động Thế vận hội sắc đẹp quốc tế - Miss Cosmo 2025. Chuỗi hoạt động tại TPHCM và một số tỉnh miền Tây từ ngày 16 đến 25-8 là dịp giao lưu văn hóa để các người đẹp khám phá vẻ đẹp của đất nước Việt Nam.

Các hoa hậu quốc tế đến Việt Nam tham gia Miss Cosmo 2025

15 hoa hậu quốc tế đã đến Việt Nam gồm: Amys Nayelli Napoles Ochoa (Cuba), Liyanage Michelle Kinara Jayawardena (Sri Lanka), Xiong Ping (Trung Quốc), Mehta Vipra (Ấn Độ), Chelsea Fernandez (Philippines), Italy Johan Peñaloza Mora (Panama), Woo Haesu (Hàn Quốc), Christina Lasasima (Lào), Chotinapa Kaewjariun (Thái Lan), Francely Lopez (Islands), Legoabe Pale Lenah (Nam Phi), Myint Myat Moe (Myanmar), Phorn Sreypi (Campuchia), Marcella Momoh (Sierra Leone), Dayana Cárdenas (Colombia).

Các hoa hậu diện thiết kế áo dài của NTK Trung Đinh

Các đại diện quốc tế có chuyến tham quan và trải nghiệm văn hóa Việt tại miền Tây Nam bộ. Điểm dừng chân đầu tiên là Tây Ninh - vùng đất giàu di sản và văn hóa đặc sắc. Tại đây, các hoa hậu khoác lên mình tà áo dài của NTK Trung Đinh, gắn kết tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam cùng vẻ đẹp toàn cầu.

Miss Cosmo 2024 - Ketut Permata Juliastrid, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut cùng các hoa hậu Miss Cosmo 2025 và các đơn vị đã trao tặng 50 suất học bổng và xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi giao lưu văn hóa - cộng đồng của Tổ chức Miss Cosmo, mang ý nghĩa sẻ chia và tiếp thêm động lực học tập cho thế hệ trẻ.

Trao tặng học bổng, xe đạp cho trẻ em khó khăn tại Tây Ninh

Tiếp nối hành trình, các hoa hậu đến tỉnh Vĩnh Long, vùng đất được mệnh danh là “xứ dừa” của miền Tây Nam bộ.

Họ có dịp trải nghiệm sông nước miệt vườn, ẩm thực, văn hóa, tận hưởng khung cảnh thanh bình và hòa mình vào nhịp sống đặc trưng của miền Tây.

Các hoa hậu trải nghiệm nhịp sống miền Tây

TIỂU TÂN - MỸ VY