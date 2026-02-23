Metro số 1 phục vụ hơn 571.000 lượt khách dịp tết

Trong 6 ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026 (từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết), tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã vận chuyển 571.528 lượt hành khách, vượt 42% kế hoạch.

Nhu cầu đi lại bằng metro tăng cao

Thông tin trên được ông Lê Minh Triết, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) cho biết, sáng 23-2.

Những con số trên cũng cho thấy nhu cầu đi lại tăng cao và công tác vận hành được đảm bảo ổn định.

Theo HURC1, trong kỳ nghỉ tết, đơn vị đã tổ chức khai thác 1.801 chuyến tàu, đạt 100% kế hoạch.

Toàn bộ hoạt động vận hành được triển khai đồng bộ, tuân thủ biểu đồ chạy tàu, đảm bảo an toàn, an ninh và chất lượng phục vụ hành khách. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng hành khách đạt 94,4%.

Nhu cầu đi lại của người dân có sự biến động theo từng ngày. Cụ thể, ngày 29 Tết (16-2) ghi nhận 50.217 lượt khách, thấp nhất trong kỳ, đạt 89,9% kế hoạch. đây là thời điểm phần lớn người dân đã về quê hoặc chuẩn bị đón năm mới nên nhu cầu sử dụng phương tiện công cộng giảm tạm thời.

Ngay sau thời khắc giao thừa, lượng hành khách tăng rõ rệt. Riêng mùng 1 Tết (17-2), tuyến phục vụ 79.649 lượt khách, tương đương 131,5% kế hoạch.

Để đáp ứng nhu cầu của người dân sau giao thừa, HURC1 đã chủ động tăng cường 20 chuyến tàu từ 0 giờ 30 phút đến 2 giờ, phục vụ 3.426 lượt hành khách, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân du xuân đầu năm.

Đà tăng trưởng tiếp tục duy trì trong những ngày sau đó. Đáng chú ý, mùng 5 Tết (21-2) ghi nhận 96.320 lượt khách, cao nhất trong toàn bộ kỳ nghỉ. Mùng 6 Tết, lượng khách bắt đầu giảm do người dân chuẩn bị trở lại làm việc.

6 ngày Tết Bính Ngọ 2026, tuyến Metro số 1 vận chuyển hơn 571.000 lượt khách. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bên cạnh sản lượng tăng cao, phương thức thanh toán của hành khách tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại. Thanh toán không dùng tiền mặt chiếm 71,8%; thanh toán bằng tiền mặt chiếm 23,2%; khoảng 5% hành khách sử dụng căn cước công dân để đi tàu.

Theo đánh giá của HURC1, kết quả vận hành dịp tết cho thấy tuyến Metro số 1 ngày càng trở thành phương tiện giao thông quen thuộc của người dân TPHCM, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại trong cao điểm lễ, tết và giảm áp lực cho hệ thống giao thông đường bộ trên các trục chính của thành phố.

QUỐC HÙNG