Theo Sở NN-PTNT các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, đến ngày 4-7, toàn vùng đã cơ bản xuống giống khoảng 1,48 triệu ha lúa hè thu. Đồng thời, nông dân đã thu hoạch 300.000ha lúa chín. Tuy nhiên, trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài, gần 3.000ha lúa ở các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, An Giang đã bị ngã sập, giảm năng suất từ 5-20%.

Nông dân Hậu Giang gặp nhiều khó khăn khi thu hoạch lúa bị ngã đổ

Ngoài ra, do lúa ngã sập nên giá thuê máy gặt đập liên hợp cũng tăng đáng kể. Hiện giá công cắt bằng máy gặt đập liên hợp dao động từ 220.000-260.000 đồng/công lúa (tùy vùng). Tuy nhiên, do lúa đổ sập nên nông dân phải trả thêm chủ máy gặt từ 30.000-70.000 đồng/công (do khó cắt).

Hiện chính quyền địa phương vận động và khuyến cáo nông dân có lúa giai đoạn trổ, chín nên bơm rút nước khỏi ruộng để hạn chế tình trạng đổ sập.

VĨNH TƯỜNG