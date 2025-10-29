Xã hội

Miền Trung mưa lũ lớn, nhiều tuyến tàu phải hủy, chạy chậm, nằm chờ ở ga

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, trong ngày 29-10, nhiều đoàn tàu trên tuyến Bắc - Nam phải hủy bỏ, chạy chậm, nằm chờ tại các ga do ảnh hưởng của mưa lũ lớn tại khu vực miền Trung.

Ngành đường sắt hủy bỏ các tuyến tàu SE1, SE19 và SE20 xuất phát trong ngày 29-10. Các tàu SE2, SE3/4, SE5/6, SE7/9 và SE9/10 vẫn chạy, tuy nhiên do chưa dự kiến được thời gian thông đường nên các tàu bị chậm nhiều giờ, nằm chờ ở các ga chờ chuyển tải từ Ga Hương Thủy đến ga Đông Hà và ngược lại.

Hành khách có vé đi các ga quá Đông Hà và đi quá ga Huế trong ngày hôm nay được trả vé không thu phí trong thời gian không quá 30 ngày, tính từ ngày đi tàu ghi trên vé.

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tính đến 10 giờ ngày 29-10, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải an toàn cho 4.576 hành khách từ Ga Hương Thủy đến ga Đông Hà và ngược lại. Trong thời gian tàu nằm chờ chuyển tải, hành khách được phục vụ miễn phí các suất ăn và nước uống.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, tình hình lũ lụt ở miền Trung vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong các ngày 27 và 28-10, nhiều đoạn qua TP Huế, đường ray bị ngập sâu, lên tới gần 1m.

Ngành đường sắt đang tăng cường công tác tuần gác, kiểm tra, bố trí nhân lực trực chốt ở những vị trí xung yếu… để kịp thời ứng phó với các sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu.

BÍCH QUYÊN

