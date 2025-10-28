Tìm giải pháp cấp điện khu vực Phước Sơn sau mưa lũ

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Công ty Điện lực Đà Nẵng tập trung nghiên cứu phương án tối ưu, an toàn nhất để sớm triển khai khắc phục thiệt hại, cấp điện trở lại cho khu vực Phước Sơn.

Lãnh đạo các Phòng An toàn, phòng Kỹ thuật và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng bàn phương án khắc phục sự cố cột 110kV và đường dây 22kV cấp điện khu vực vùng cao Phước Sơn

Tối 28-10, Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết: Những ngày qua, mưa lũ đã gây sạt lở đất nghiêm trọng tại các khu vực miền núi, ngập úng ở đồng bằng, ảnh hưởng đến công tác vận hành cấp điện.

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Đà Nẵng, các Đội Quản lý điện khu vực đã chủ động làm việc với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai các địa phương triển khai thực hiện sa thải gần 3.500 trạm biến áp (TBA) phụ tải để đảm bảo an toàn điện.

Tại khu vực Trà My, sạt lở đất gây ngã đổ, hư hỏng gần 15 cột trung, hạ áp. Đặc biệt, khu vực Phước Sơn sạt lở đất tại xã Phước Hiệp làm ngã đổ 1 vị trí cột đường dây 110kV Phước Sơn - ĐăkMi 4B (cột 33) và đường dây 22kV nối lưới từ xã Hiệp Đức đến xã Phước Sơn; gây mất điện toàn bộ các xã từ 14 giờ ngày 28-10.

Hiện nay, đường dây 110kV độc đạo cấp điện cho TBA 110kV Phước Sơn và đường dây 22kV dự phòng nối lưới cấp điện khu vực Phước Sơn bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, các tuyến đường giao thông dẫn đến hiện trường vị trí các cột điện bị ngã đổ đang bị chia cắt, các đồi đất có nguy cơ tiếp tục sạt lở không đảm bảo an toàn.

Trước tình hình trên, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã cử cán bộ Phòng An toàn, phòng Kỹ thuật và Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đà Nẵng nghiên cứu chọn phương án tối ưu, an toàn nhất tiếp cận hiện trường vị trí trụ sạt lở để sớm triển khai khắc phục thiệt hại cấp điện trở lại cho khu vực Phước Sơn ngay sau khi hết mưa.

Cột số 33 đường dây 110kV Phước Sơn – thủy điện ĐăkMi 4 và vị trí đồi bị sạt lở do mưa lũ

Để sớm có phương án di chuyển nhân lực, vật tư, thiết bị lên hiện trường, ông Võ Anh Hùng, Phó Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình mất điện tại khu vực Phước Sơn cho lãnh đạo TP Đà Nẵng. Đồng thời kiến nghị thành phố có phương án ưu tiên thông tuyến đường giao thông hỗ trợ phương tiện tiếp cận được hiện trường vị trí cột bị ngã đổ trong thời gian sớm nhất để khắc phục nhanh thiệt hại cấp điện trở lại nhằm ổn định đời sống của nhân dân khu vực Phước Sơn.

Ông Trần Nam Hưng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết sẽ chỉ đạo các địa phương tích cực hỗ trợ ngành điện sớm khắc phục cột 33 đường dây 110kV Phước Sơn - ĐăkMi 4B và đường dây 22kV tại khu vực xã Phước Hiệp để cấp điện trở lại cho nhân dân khu vực vùng cao Phước Sơn trong thời gian sớm nhất.

PHẠM NGA