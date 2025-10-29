Thủ tướng họp khẩn chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục mưa lũ ở miền Trung

Sáng 29-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với một số địa phương miền Trung về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Thủ tướng yêu cầu không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Trần Đức Thắng, đợt mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt cho 32/40 xã phường với 35.000 hộ dân tại Huế và trên 75.000 hộ dân tại Đà Nẵng.

Các hồ chứa đã vận hành giảm lũ cho hạ lưu, trong đó, Thủy điện A Vương đã cắt giảm được gần 451 triệu m3 và hồ Thủy điện Sông Bung 4 cắt giảm được 327 triệu m3 cho hạ du.

Đến nay, các địa phương đã sơ tán trên 7.000 hộ với trên 21.000 người tại các khu vực bị ngập lụt, nguy cơ sạt lở, lũ quét. Tình hình mưa lũ hiện nay vẫn còn đang diễn biến phức tạp.

Từ điểm cầu TP Huế, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá, công tác ứng phó, phòng chống lũ của các địa phương, đặc biệt là ở TP Huế triển khai nhìn chung bài bản, đặc biệt là các lực lượng quân đội, công an cũng đã chủ động và tích cực tham gia ngay từ đầu. Đến nay, mặc dù phạm vi bị ảnh hưởng, ngập lụt tại TP Huế rất lớn, với 32/40 xã, phường, tuy nhiên, người dân và chính quyền địa phương 2 cấp đã nỗ lực ứng phó, cấp ủy, chính quyền quan tâm sát sao đến tình hình của nhân dân.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân các địa phương trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thống kê, tổng hợp và cập nhật về tình hình thiệt hại sơ bộ, báo cáo ngay Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng chỉ đạo cấp ủy, chính quyền kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ nhân dân, nhất là các gia đình có người chết, mất tích; thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với nhân dân, hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng, cứu chữa người bị thương. Song song đó, các địa phương tiếp tục tổ chức, kiên quyết di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống; đảm bảo lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng… cho người dân; bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, sạt lở.

Các địa phương rà soát, nếu cần hỗ trợ gạo, lương thực, lương khô… thì đề xuất. Trước mắt, Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho TP Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội và công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, lực lượng công an điều động lực lượng, phương tiện như xuồng, ca nô… cho công tác phòng chống thiên tai. Bộ NN-MT, Bộ Y tế tăng cường nhân lực vào khu vực này, bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc khử trùng cho người dân. Bộ Công thương, Bộ KH-CN chỉ đạo các lực lượng, tập đoàn liên quan khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

Thủ tướng cũng yêu cầu tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rách; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ.

Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan, hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm… để người dân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi đời sống, sản xuất kinh doanh.

Các bộ, ngành phải chủ động xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Tài chính phân bổ 150 tỷ đồng hỗ trợ TP Huế và xử lý các kiến nghị đối với hàng hóa dự trữ quốc gia; Bộ NN-MT, Bộ Y tế xử lý các vấn đề liên quan hóa chất, thuốc men, vật tư y tế, giống cây trồng, vật nuôi…

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó mưa lũ, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ.

PHAN THẢO