Miền Trung: Sôi động sản phẩm du lịch hè

Nhiều trải nghiệm mới

Đường Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - con phố đẹp nhất bên sông Hàn đã trở thành phố đi bộ “5 sao”. Không gian tuyến phố rộng khoảng 8ha, sử dụng một làn xe phía Đông đường Bạch Đằng cho các xe bán hàng lưu động, nhưng riêng các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật sẽ cấm xe toàn tuyến, dành cho người đi bộ. Những ngày này, người dân, du khách nườm nượp trên phố vào mỗi tối.

Một điểm nhấn nữa của mùa hè năm nay tại Đà Nẵng là nhiều chương trình biểu diễn mới có mặt tại Da Nang Downtown (Công viên châu Á cũ, quận Hải Châu) như: Âm hưởng của dòng sông trình diễn màn thể thao mạo hiểm jetski và flyboard kết hợp âm nhạc, ánh sáng; show diễn Rối Việt biểu diễn 2 bộ môn rối cạn và rối nước; xiếc và ảo thuật của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới; chợ đêm Vui phết Đà Nẵng (VUI-Fest) với 200 gian hàng ẩm thực đa sắc màu Á - Âu…

Người dân, du khách tham quan, thưởng thức các hoạt động trên phố đi bộ Bạch Đằng (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Ảnh: XUÂN QUỲNH

Bà Phùng Phạm Thanh Thúy, Giám đốc Da Nang Downtown, cho biết, các sản phẩm du lịch mới sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ tại Đà Nẵng trong dịp hè này.

Trong tháng 6 này, TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức Festival biển Hội An - Cảm xúc mùa hè tại các bãi biển Cửa Đại, An Bàng, Tân Thành và đảo Cù lao Chàm. Trong đó, sự tham gia của cộng đồng địa phương sẽ là điểm nhấn. Ngược lên các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Nam với liên hoan Âm vang cồng chiêng và ngày hội văn hóa truyền thống của người dân bản địa sẽ tái hiện các nghi thức về lễ cưới, lễ cúng đất lập làng của đồng bào Cơ Tu, lễ mừng lúa mới của đồng bào Tà Riềng, lễ cúng máng nước của người Bhnong…

Trong khi đó, đoàn tàu chạy tuyến Huế - Đà Nẵng mang tên Kết nối di sản miền Trung sẽ tạo thành một tour du lịch bằng tàu hỏa độc đáo. Theo ông Lương Xuân Thường, Giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội - chi nhánh Vận tải đường sắt Huế, đơn vị phối hợp doanh nghiệp hình thành tour du lịch vận tải bằng tàu hỏa, tour du lịch thời gian ngắn, tour du lịch thời gian qua ngày, đối tượng hướng tới là các đoàn khách trải nghiệm như học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp…

Tăng kích cầu, đẩy mạnh quảng bá

Năm nay, các hoạt động lễ hội mùa hè được ngành du lịch các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp khu vực miền Trung chuẩn bị rất sớm. Theo bà Ngô Thị Thy Hương, Quản lý Kinh doanh tiệc khu du lịch Da Nang Mikazuki Japanese Resorts and Spa, mùa hè năm nay doanh nghiệp cũng đã có sự chuẩn bị các sản phẩm hướng tới tệp khách hàng 3 thế hệ gồm người lớn tuổi - cặp đôi - trẻ em. Mỗi lứa tuổi khác nhau sẽ có những dịch vụ đi kèm riêng để có thể vui chơi và trải nghiệm trong cùng một không gian, không cần phải đi đâu xa.

Tương tự, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết, xu hướng chung của du khách là thường tìm kiếm cái mới, vì thế, du lịch cũng thường xuyên phải vận động, bổ sung thêm sản phẩm mới, làm mới các sản phẩm đã có để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của du khách.

Do đó, các sự kiện, lễ hội trong mùa hè năm nay được tổ chức đa dạng, không chỉ tại các bãi biển mà cả ở các khu điểm du lịch để gia tăng trải nghiệm cho du khách đến Đà Nẵng. Trong dịp cao điểm hè năm nay, cộng đồng doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và hiệp hội cam kết không tăng giá dịch vụ, phòng khách sạn để du khách yên tâm vui chơi, du lịch.

Ngày 24-6, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, cho biết, đơn vị đã kết nối với Hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air để đưa ra các mức giá tiết kiệm nhất cho du khách khi mua combo từ 14 đơn vị lữ hành tham gia chương trình kích cầu du lịch mùa hè Đà Nẵng 2024.

Theo đó, từ ngày 21-6 đến ngày 30-9, với tầm giá khoảng 3 triệu đồng, du khách từ hai đầu đất nước có thể lựa chọn vé máy bay khứ hồi và hai đêm lưu trú tại Đà Nẵng. Các chuyến bay trong chương trình được áp dụng là các chuyến bay đêm từ 23 giờ đến 6 giờ sáng kết hợp các dịch vụ lưu trú từ 3-5 sao trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Để thu hút khách, tỉnh Quảng Nam tung ra hàng loạt chương trình kích cầu du lịch năm 2024 với chủ đề Quảng Nam - Miền xanh Di sản với nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc kèm chính sách giá ưu đãi và dịch vụ chất lượng. Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, các gói sản phẩm được ưu đãi từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển, cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng như đón sân bay, cho thuê xe máy giá tốt... để tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí hơn cho du khách.

Tháng 7 tới, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ hội Vì hòa bình năm 2024 với chủ đề Chung tay kiến tạo thế giới hòa bình chuyển tải thông điệp về khát khao hòa bình và tinh thần hội nhập của Việt Nam mà trọng tâm là mảnh đất Quảng Trị. Lễ hội sẽ có chuỗi hoạt động như 1.000 vận động viên tham gia ngày hội đạp xe vì hòa bình; chương trình hòa nhạc quốc tế Giai điệu hòa bình; lễ hội Văn hóa - Ẩm thực với chủ đề Hương vị miền nắng gió... Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết, lễ hội được thiết kế với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, âm nhạc, giải trí, thể thao, ẩm thực…, được tổ chức ở nhiều không gian khác nhau, với nhiều cung bậc, hướng đến nhiều đối tượng, đặc biệt là người trẻ.

XUÂN QUỲNH - VĂN THẮNG - NGUYỄN CƯỜNG