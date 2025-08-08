Mở hướng mới cho hàng Việt chinh phục thị trường Mỹ

Sáng 8-8, tại TPHCM, dưới sự chủ trì của Bộ Công thương và UBND TPHCM, nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B quốc tế Việt Nam – Mỹ chính thức ra mắt, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình số hóa xuất khẩu, đặc biệt là tiếp cận thị trường Mỹ – đối tác thương mại lớn thứ hai và cũng là thị trường xuất khẩu số một của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp ký kết hợp tác gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Sự kiện do Công ty cổ phần Công nghệ Arobid phối hợp cùng đối tác chiến lược Ocean USA tổ chức.

Cần một mô hình giao thương mới

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, nhấn mạnh bối cảnh thương mại toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, đi kèm theo đó là áp lực lớn với các doanh nghiệp Việt Nam. “Chúng ta đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức như hàng rào kỹ thuật, yêu cầu truy xuất nguồn gốc, chuẩn hóa ESG và đặc biệt là chính sách thuế mới”, ông Vũ Bá Phú nhận định.



Điển hình gần đây, Mỹ đã chính thức áp dụng mức thuế đối ứng 20% đối với một số mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Diễn biến này cho thấy môi trường thương mại sẽ ngày càng khắt khe hơn, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ bán được hàng mà còn phải chuẩn hóa toàn diện để duy trì năng lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, theo ông Phú, việc tìm kiếm các mô hình giao thương mới minh bạch hơn, trực tiếp hơn và ít phụ thuộc vào chuỗi phân phối truyền thống là yêu cầu cấp thiết, nhất là với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Và VietnamUSA.Arobid.com ra đời với kỳ vọng góp phần giải bài toán này.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương chia sẻ tại sự kiện

Nền tảng tích hợp để kết nối

Không đơn thuần là một sàn thương mại điện tử, VietnamUSA.Arobid.com được xây dựng như một hệ sinh thái thương mại số tích hợp gồm: triển lãm ảo, kết nối giao thương B2B trực tiếp, thư viện dữ liệu thị trường Mỹ, công cụ số hóa chuỗi cung ứng.

Thông qua nền tảng này, doanh nghiệp có thể “giao thương chính danh” với đối tác Mỹ mọi lúc, mọi nơi, kết nối trực tuyến 24/7 các nhà phân phối, đại lý, hệ thống logistics xuyên biên giới mà không cần qua trung gian. Hệ thống còn tích hợp công cụ phân tích thị trường, kết nối tư vấn tiêu chuẩn, hỗ trợ tín dụng xuất khẩu và truy xuất nguồn gốc số... giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe từ thị trường Mỹ.

“VietnamUSA.Arobid.com không chỉ là một giải pháp kỹ thuật, mà là bước đi chiến lược trong tiến trình nâng cấp năng lực xuất khẩu của Việt Nam”, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại đánh giá, đồng thời khẳng định sáng kiến này phù hợp với định hướng chuyển đổi số quốc gia và mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu bền vững mà Chính phủ đang theo đuổi.

Dẫn chứng thêm về tiềm năng, ông Phú cho biết sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, thương mại song phương Việt Nam – Mỹ đã tăng trưởng hơn 290 lần, từ 451 triệu USD năm 1995 lên 132 tỷ USD năm 2024. Tuy nhiên, phần lớn giá trị xuất khẩu vẫn đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong khi doanh nghiệp Việt còn chưa tận dụng hết dư địa.

Việc ra mắt nền tảng VietnamUSA.Arobid.com có ý nghĩa như một “cửa ngõ số” mở ra cho các doanh nghiệp nội địa tiếp cận thị trường Mỹ theo phương thức mới: trực tiếp, minh bạch, tiết kiệm chi phí logistics, chủ động thích ứng với yêu cầu ESG, truy xuất nguồn gốc và số hóa đơn hàng.

Điểm đáng chú ý là VietnamUSA.Arobid.com còn đi kèm các gói hỗ trợ tài chính xuất khẩu thông minh thông qua Liên minh Vốn Xuất khẩu Thông minh Arobid được liên kết bởi Arobid, Quỹ đầu tư High West và Asia Global Capital Group. Gói hỗ trợ này hứa hẹn giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận vốn dựa trên hợp đồng đơn hàng và dữ liệu thương mại điện tử.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch HĐQT Arobid cho biết: “Chúng tôi mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái thương mại số minh bạch, đáng tin cậy, nơi doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có thể tự tin đưa hàng ra thế giới”.

Ở góc độ quản lý, ông Vũ Bá Phú khẳng định Bộ Công Thương, thông qua Cục Xúc tiến thương mại, sẽ tiếp tục đồng hành và kết nối VietnamUSA.Arobid.com với các chương trình hỗ trợ xuất khẩu quốc gia, hệ thống Thương vụ Việt Nam tại Mỹ và các thị trường lớn khác.

MINH XUÂN