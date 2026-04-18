Gần 30.000 người dân được khám sức khỏe trong một ngày, nhiều trường hợp lần đầu phát hiện bệnh

Sáng 18-4, Sở Y tế TPHCM đã công bố kết quả khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại 168 phường, xã trên toàn địa bàn vào ngày 17-4.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 thăm khám cho người dân

Theo đó, trong ngày ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân tại 168 phường, xã trên toàn địa bàn, tổng cộng 29.687 lượt người dân đã được thăm khám. Chương trình có sự tham gia của y, bác sĩ 103 bệnh viện và trung tâm y tế.

Kết quả ghi nhận 19.088 trường hợp có vấn đề sức khỏe, chiếm 64,3% số người được khám. Trong đó, 10.634 người cần tiếp tục theo dõi tại trạm y tế; 8.447 trường hợp được chỉ định khám chuyên khoa, chuyển tuyến hoặc điều trị tiếp.

Đáng chú ý, nhóm bệnh lý mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch... có 16.175 lượt khám. Qua sàng lọc, hơn 7.100 trường hợp cần được quản lý theo dõi lâu dài và gần 5.000 người cần tiếp tục điều trị.

Nhiều người lần đầu tiên được phát hiện bệnh lý hoặc yếu tố nguy cơ, từ đó được tư vấn điều trị sớm, chuyển khám chuyên khoa hoặc tiếp tục theo dõi tại tuyến cơ sở.

Ngoài ra, các điểm khám còn triển khai nhiều chuyên khoa khác như ung thư, phụ sản, tim mạch, mắt, răng hàm mặt, hô hấp, tai mũi họng, da liễu, viêm gan B, viêm gan C... Qua đó phát hiện thêm nhiều trường hợp bất thường cần can thiệp sớm.

Theo Sở Y tế TPHCM, kết quả trên cho thấy mô hình khám sức khỏe, khám tầm soát tại cộng đồng mang lại hiệu quả rõ rệt: giúp người dân phát hiện bệnh sớm, giảm nguy cơ bệnh nặng, đồng thời hỗ trợ phân luồng điều trị và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng hệ thống y tế chủ động, tăng cường y tế cơ sở và tiến tới mục tiêu quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời trên toàn địa bàn TPHCM.

* Cùng ngày, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng đã gửi thư cảm ơn các bệnh viện đã chung tay vì sức khỏe người dân thành phố. Sở Y tế TPHCM bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến các bệnh viện công lập, ngoài công lập và bệnh viện bộ, ngành đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, sự nhiệt tình và hiệu quả thiết thực.

Việc hơn 100 bệnh viện cùng lúc cử đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên về tận cơ sở, trực tiếp phục vụ người dân ngay tại cộng đồng là hình ảnh rất đẹp của ngành y tế thành phố. Đó không chỉ là sự hỗ trợ chuyên môn, mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm xã hội và tình cảm dành cho người dân TPHCM.

Sở Y tế đặc biệt ghi nhận tinh thần xung kích của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế đã tạm gác công việc thường nhật tại bệnh viện để về cơ sở phục vụ nhân dân bằng tất cả trách nhiệm và y đức nghề nghiệp... góp phần làm nên một ngày hội sức khỏe đầy ý nghĩa.

THÀNH AN