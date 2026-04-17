TPHCM: Khởi động chương trình khám sức khỏe, tầm soát bệnh miễn phí

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà người dân có hoàn cảnh khó khăn đến khám sức khỏe tại Nhà thi đấu Phường Bình Phú

Chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và bền vững

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đây là sự kiện quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân, đồng thời là bước triển khai cụ thể nhằm thực hiện Nghị quyết số 72/NQ-TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025–2030, thành phố đã đặt ra mục tiêu tổ chức khám sức khỏe, tầm soát sàng lọc cho 100% người dân thành phố ít nhất một lần trong năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tặng hoa chúc mừng các Đội chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Đây không chỉ là một mục tiêu mang tính hành động, mà còn là bước chuyển quan trọng trong tư duy chăm sóc sức khỏe của thành phố, từ chăm sóc bị động, khi có bệnh mới điều trị, sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm, quản lý sớm và can thiệp kịp thời. Chương trình cũng góp phần từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, hướng đến chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và bền vững.

Để chiến dịch đạt hiệu quả thiết thực, lan tỏa rộng khắp và mang lại giá trị lâu dài, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở Y tế và toàn ngành y tế thành phố cần tổ chức triển khai chiến dịch một cách bài bản, khoa học, bảo đảm chất lượng chuyên môn, an toàn và thuận tiện cho người dân. Đồng thời, chú trọng cập nhật đầy đủ kết quả khám vào hồ sơ sức khỏe điện tử, từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân theo vòng đời, liên thông và lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại lễ phát động

UBND các phường, xã, đặc khu chủ động rà soát, lập danh sách, thông báo và vận động người dân tham gia khám sức khỏe, bảo đảm không bỏ sót đối tượng, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các nhóm yếu thế trong xã hội. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong công tác truyền thông, vận động và tổ chức triển khai, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận chương trình.

“Toàn thể người dân thành phố tích cực tham gia khám sức khỏe, tầm soát sàng lọc theo hướng dẫn của địa phương. Đây không chỉ là quyền lợi chính đáng của mỗi người dân mà còn là trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng. Chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ sẽ giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình, từ đó điều chỉnh lối sống, nâng cao chất lượng cuộc sống”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kêu gọi.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: thành công của chương trình không chỉ được đo bằng số lượng người dân được khám, mà còn được đánh giá bằng hiệu quả quản lý sức khỏe lâu dài, bằng sự thay đổi nhận thức của cộng đồng và bằng niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế thành phố.

Không để ai bị bỏ sót lại phía sau

Theo PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ngành y tế TPHCM triển khai đồng bộ các giải pháp theo hướng đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhất, không để ai bị bỏ sót lại phía sau, với 3 nhóm giải pháp trọng tâm: tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc ngay tại cộng đồng – lấy y tế cơ sở làm nền tảng; định kỳ tổ chức các đợt khám tầm soát chuyên khoa ngay tại cộng đồng và tăng cường hoạt động tư vấn và khám sức khỏe, khám sàng lọc và tầm soát bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại lễ phát động

Ngành y tế sẽ từng bước chuẩn hóa các các gói khám sức khỏe, khám sàng lọc và khám tầm soát, tăng cường truyền thông giúp người dân dễ dàng lựa chọn, tiến tới hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong toàn xã hội. Điểm đặc biệt của chương trình lần này không chỉ nằm ở quy mô lớn, mà còn ở cách tiếp cận mới: quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu, theo dõi liên tục suốt vòng đời.

“Ngành y tế xác định rõ 3 trụ cột phát triển: y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực và chuyển đổi số là trụ cột. Chỉ khi ba trụ cột này vận hành đồng bộ, chúng ta mới có thể xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả”, PGS-TS-BS Nguyễn Anh Dũng nhấn mạnh.

Ngay từ sáng sớm, sân Trạm Y tế phường Bình Tây đã rộn ràng hơn thường lệ. Người già, phụ nữ trung niên, cả những lao động tranh thủ giờ nghỉ ca… kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt khám trong chương trình khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân do phường tổ chức. Người dân thăm khám sức khỏe tại Trạm y tế phường Bình Phú Ngồi ở hàng ghế chờ, bà Châu Kiều Phương (64 tuổi), chia sẻ: mọi lần đi khám phải đi từ sớm xếp hàng ngồi chờ, nay có đợt khám miễn phí, con gái đi làm tiện đường chở qua kiểm tra. Vừa đến nơi đã được các cô y tá thăm hỏi nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ. “Giờ tôi đang chờ bắt xe để về, may mắn không sao, huyết áp hơi cao bác sĩ dặn dò chu đáo về tập luyện và chế độ ăn uống”, bà Kiều Phương chia sẻ. Còn với ông Hồ Minh Hải (68 tuổi) sau khi được khám và tư vấn kỹ lưỡng, không giấu được sự hài lòng cho biết: "Bác sĩ hỏi han rất kỹ, chỉ dẫn từng chút một. Khám miễn phí mà làm cẩn thận như vậy là quá tốt. Dân tụi tôi chỉ cần vậy thôi, thấy yên tâm hẳn". Đến kiểm tra, đôn đốc công tác khám chữa bệnh từ sớm, bà Lê Thị Thanh Thảo, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây cho biết, hàng trăm người dân trên địa bàn phường đã tham gia chương trình. Điều đáng mừng là nhiều người trước đây ít khi đến trạm y tế, nay đã chủ động hơn. Qua khám sàng lọc, phát hiện sớm nhiều trường hợp có nguy cơ cao để quản lý lâu dài.

THÀNH AN