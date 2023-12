Mỗi người dân bị cúp điện trung bình 20 phút/năm

Tham dự có các đồng chí Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM.

Theo Phó Bí thư Thường trực EVNHCMC Trần Vũ Quang, năm 2023, công tác xây dựng Đảng tại Tổng Công ty đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu của năm cùng 9 chương trình hành động của Đảng ủy.

EVNHCMC đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định cho thành phố. Sản lượng điện thương phẩm đạt 28,5 tỷ kWh (tăng 5,05% so với năm trước), đạt 103,64% so với kế hoạch. Sản lượng điện tiết kiệm đạt 627,5 triệu kWh, tương ứng với 2,2% điện thương phẩm và tăng 13% so với năm 2022.

Ngành điện thành phố cũng hoàn thành lắp đặt 100% điện kế có chức năng đo đếm từ xa và chuyển ngày ghi điện của toàn bộ khách hàng về cùng một ngày cuối tháng.

Đặc biệt, bằng nhiều giải pháp, năm 2023, thời gian bị mất điện trung bình của 1 khách hàng chỉ còn 20 phút, tương tự số lần mất điện còn 0,2 lần/năm. EVNHCMC cũng là doanh nghiệp ngành điện đầu tiên đạt giải thưởng “Dự án lưới điện thông minh của năm - Smart Grid project of the year” tại hội nghị quốc tế ENLIT ASIA 2023 (Indonesia).

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Dương Ngọc Hải đánh giá cao những kết quả của tập thể của Đảng bộ EVNHCMC đạt được, đã góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ TPHCM trong năm.

Trong đó, Đảng ủy EVNHCMC đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để luôn đảm bảo cung ứng điện ổn định, liên tục, an toàn, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn TPHCM.

Nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, đồng chí Dương Ngọc Hải đề nghị Đảng ủy EVNHCMC tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư. Cùng với đó, cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực.

Đơn vị cũng cần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Dịp này, Đảng ủy EVNHCMC biểu dương các tập thể có thành tích trong công tác Đảng năm 2023.

