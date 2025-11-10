Ấp Tân Tiến (xã Phước Thành) ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết - Nghĩa tình - tự quản”

Ngày 10-11, ấp Tân Tiến, xã Phước Thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Đến dự có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Thời gian qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn ấp Tân Tiến được củng cố và phát huy mạnh mẽ. Nhân dân đã tích cực hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, góp phần vào mục tiêu xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đại diện lãnh đạo thành phố cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong năm 2025, có 90 hộ dân được hỗ trợ vay vốn ưu đãi 13 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế.

Đại diện chính quyền địa phương khen thưởng các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân biểu dương những nỗ lực, thành tích mà chính quyền và nhân dân ấp Tân Tiến đã đạt được.

Đồng chí đề nghị trong năm 2026, cấp ủy, chính quyền và nhân dân ấp cần tiếp tục phát huy kết quả, đoàn kết, sáng tạo, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Dịp này, ấp Tân Tiến ra mắt mô hình “Khu dân cư đoàn kết - Nghĩa tình - tự quản” nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

MẠNH THẮNG