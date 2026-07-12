Tặng nhà Nhân ái cho hộ nghèo ở xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long

Sáng 12-7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Khởi, tỉnh Vĩnh Long phối hợp Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các cá nhân, nhà hảo tâm tổ chức lễ khánh thành, bàn giao căn nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thắm, hộ nghèo neo đơn ở ấp Định Thủy, xã Đồng Khởi.

Khánh thành, bàn giao nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thắm

Căn nhà có diện tích 60m², trị giá 80 triệu đồng. Công trình do Nhà báo Trần Minh Trường, Chánh Văn phòng Báo Sài Gòn Giải Phóng kết nối cùng Nhà báo Phạm Hoài Nam và các cá nhân, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng, giúp gia đình bà Nguyễn Thị Thắm có nơi ở khang trang, ổn định.

Ngoài nguồn kinh phí do các cá nhân, nhà hảo tâm là bạn đọc Báo Sài Gòn Giải Phóng hỗ trợ, công trình còn nhận được sự chung tay của đảng viên Chi bộ ấp Định Thủy và các lực lượng trên địa bàn. Các đơn vị đã đóng góp 50 ngày công cùng 2 tấn xi măng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa căn nhà vào sử dụng.

Nhà báo Trần Minh Trường cho biết, trong 2 năm qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã vận động doanh nghiệp, mạnh thường quân xây tặng 3 thư viện và 1 dãy phòng học tại các trường tiểu học, THCS trên địa bàn xã Đồng Khởi, với tổng kinh phí khoảng 10 tỷ đồng.

Theo Nhà báo Trần Minh Trường, căn nhà Nhân ái được trao tặng gia đình bà Nguyễn Thị Thắm lần này tiếp tục được thực hiện bằng nguồn vận động xã hội hóa. Đây là hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên quê hương Đồng Khởi - vùng kháng chiến cũ.

Chủ tịch UBND xã Đồng Khởi Nguyễn Thị Thúy Liễu trao quyết định tặng nhà Nhân ái cho gia đình bà Nguyễn Thị Thắm

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Đồng Khởi Nguyễn Thị Thúy Liễu bày tỏ tình cảm, đồng thời đánh giá cao sự phối hợp của Nhà báo Trần Minh Trường, Nhà báo Phạm Hoài Nam cùng các cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước trong công tác chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Đồng Khởi mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của Báo Sài Gòn Giải Phóng và các nhà hảo tâm trong việc đầu tư các công trình dân sinh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên quê hương Đồng Khởi.

HOÀI NAM