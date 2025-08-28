Mua là có quà – ưu đãi chạm đúng nhu cầu thiết thực

Đi mua sắm và nhận quà ngay tại quầy đang trở thành “điểm chạm” tạo hứng khởi cho người tiêu dùng. Hệ thống bán lẻ SATRA triển khai loạt tặng phẩm gắn với ngưỡng hóa đơn, hướng đến trải nghiệm thuận tiện và giá trị cộng thêm cho khách hàng.

Thức phẩm tươi sống, gia vị, nước giải khát,... được siêu thị giảm giá sâu dịp này

Trong đợt cao điểm khuyến mãi, khách đạt 600.000 đồng sẽ nhận lốc 6 lon Coca Sleek 330ml (áp dụng duy nhất ngày 2-9); cùng mức hóa đơn này trong 30–31/8 được tặng 1 chai dầu Olita Plus đỏ ST. Với hóa đơn 400.000 đồng trong 6 đến 7-9, khách nhận 1 chai nước rửa chén Power100 hương chanh 1,4kg. Chương trình lưu ý số lượng có hạn, mỗi khách chỉ nhận 1 phần quà/ngày và không áp dụng kèm khuyến mãi khác.

Song song, hóa đơn từ 99.000 đồng được quyền mua thêm sản phẩm giá đặc biệt như dầu gội Pantene 900ml còn 158.000 đồng (–36%), nước giặt Ariel Downy 2,5kg còn 124.000 đồng (–34%), nước xả Downy 3,5l còn 177.000 đồng (–34%).

Đại diện hệ thống cho biết mục tiêu là trao lợi ích trực tiếp trên mỗi hóa đơn, gia tăng trải nghiệm tích cực và khuyến khích mua sắm có kế hoạch của người tiêu dùng.

PHÒNG THỊ TRƯỜNG