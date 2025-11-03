Mưa lớn gây ngập nhanh, người dân Đà Nẵng tất tả chạy lụt
SGGPO
Trưa 3-11, mưa to trong thời gian ngắn đã khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng ngập sâu, hàng trăm hộ dân tất tả dắt xe, ôm đồ đạc sơ tán. Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), mưa lớn dồn dập khiến hàng trăm nhà dân bị ngập sâu. Ghi nhận gần cuối buổi sáng, nước tại kiệt 110 Mẹ Suốt có nơi cao hơn nửa mét, tràn vào nhà chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ. Người dân vội vã kê cao đồ đạc, bồng bế con nhỏ đi tránh lụt.
Tại kiệt 127 Mẹ Suốt, nước ngập sâu khiến hàng loạt xe máy bị chết máy, người dân phải bì bõm dắt xe ra khu vực cao. Hai bên vỉa hè đường Mẹ Suốt chật kín xe máy và đồ đạc của người dân sơ tán tạm.
Ngay từ sáng sớm, Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân kê cao tài sản và sơ tán người gặp khó khăn.
Bà Ngô Thị Phương (ở kiệt 127 Mẹ Suốt) chia sẻ: “Chồng tôi không đi lại được. Dù đã kê đồ lên gác, nhưng sáng nay nước ngập quá nhanh. May có các chiến sĩ biên phòng giúp cõng chồng tôi ra khỏi khu vực ngập và mang theo đồ dùng thiết yếu.”
Tại thôn Túy Loan Đông (xã Hòa Vang), mưa lớn gây ngập đến nửa tầng 1, nhiều hộ đã sơ tán. Ở các vùng trũng lân cận, nước lên nhanh, dòng chảy xiết khiến việc di chuyển khó khăn. Lực lượng chức năng đã cảnh báo người dân không qua lại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là hố Chình (thôn Phú Túc, xã Hòa Vang).
Trong khi đó, ở xã biên giới A Vương, mưa lớn từng đợt gây sạt lở nghiêm trọng. Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết, tuyến đường ĐT606 từ A Vương đi Tây Giang bị sạt nặng, nhiều đoạn đang tiếp tục sạt lở trên các quả đồi cao, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.
Hiện chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương đang túc trực, hỗ trợ người dân di dời và ứng phó với nguy cơ mưa lũ tiếp diễn do ảnh hưởng của bão số 13.