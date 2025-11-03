Xã hội

Mưa lớn gây ngập nhanh, người dân Đà Nẵng tất tả chạy lụt

Trưa 3-11, mưa to trong thời gian ngắn đã khiến nhiều khu vực ở Đà Nẵng ngập sâu, hàng trăm hộ dân tất tả dắt xe, ôm đồ đạc sơ tán. Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng vào hỗ trợ tại đường Mẹ Suốt. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Lực lượng chức năng vào hỗ trợ tại đường Mẹ Suốt. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại khu vực đường Mẹ Suốt (phường Hòa Khánh), mưa lớn dồn dập khiến hàng trăm nhà dân bị ngập sâu. Ghi nhận gần cuối buổi sáng, nước tại kiệt 110 Mẹ Suốt có nơi cao hơn nửa mét, tràn vào nhà chỉ sau khoảng một giờ đồng hồ. Người dân vội vã kê cao đồ đạc, bồng bế con nhỏ đi tránh lụt.

me suot phuong hoa khanh (1).jpg
Kiệt 127 đường Mẹ Suốt ngập trong sáng nay. Ảnh: XUÂN QUỲNH
me suot phuong hoa khanh (3).jpg
Người dân tắt máy dắt xe qua đoạn đường ngập. Ảnh: XUÂN QUỲNH
me suot phuong hoa khanh (22).jpg
Người dân vội mua nhu yếu phẩm để chạy lụt. Ảnh: XUÂN QUỲNH
me suot phuong hoa khanh (19).jpg
Người dân mang theo chú chó chạy lụt giữa dòng nước ngập. Ảnh: XUÂN QUỲNH
me suot phuong hoa khanh (6).jpg
Nước đã tràn vào nhà dân. Ảnh: XUÂN QUỲNH
me suot phuong hoa khanh (2).jpg
Một số vật dụng đã được kê cao. Ảnh: XUÂN QUỲNH
me suot phuong hoa khanh (5).jpg
Một khu trọ trên kiệt 127 Mẹ Suốt nước đã tràn vào. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại kiệt 127 Mẹ Suốt, nước ngập sâu khiến hàng loạt xe máy bị chết máy, người dân phải bì bõm dắt xe ra khu vực cao. Hai bên vỉa hè đường Mẹ Suốt chật kín xe máy và đồ đạc của người dân sơ tán tạm.

Ngay từ sáng sớm, Đồn Biên phòng Hải Vân (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân kê cao tài sản và sơ tán người gặp khó khăn.

Bà Ngô Thị Phương (ở kiệt 127 Mẹ Suốt) chia sẻ: “Chồng tôi không đi lại được. Dù đã kê đồ lên gác, nhưng sáng nay nước ngập quá nhanh. May có các chiến sĩ biên phòng giúp cõng chồng tôi ra khỏi khu vực ngập và mang theo đồ dùng thiết yếu.”

me suot phuong hoa khanh (25).jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển đồ đạc cho người dân. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Đồn Biên phòng Hải Vân giúp nhân dân phuòng Hòa Khánh di dời người, tài sản tránh lũ lụt đến vị trí an toàn (3).jpg
Lực lượng biên phòng di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập lụt. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Đồn Biên phòng Hải Vân giúp nhân dân phuòng Hòa Khánh di dời người, tài sản tránh lũ lụt đến vị trí an toàn (2).jpg
Hỗ trợ di chuyển tài sản của người dân đến nơi an toàn

Tại thôn Túy Loan Đông (xã Hòa Vang), mưa lớn gây ngập đến nửa tầng 1, nhiều hộ đã sơ tán. Ở các vùng trũng lân cận, nước lên nhanh, dòng chảy xiết khiến việc di chuyển khó khăn. Lực lượng chức năng đã cảnh báo người dân không qua lại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là hố Chình (thôn Phú Túc, xã Hòa Vang).

Các vùng ngập ở xã Hòa Vang. Nguồn: QUỐC LÀNH
o.jpg
Mưa lớn, nước chảy xiết. Ảnh: QUỐC LÀNH
z7183817184786_3fc23f2aa71a8d8d7b53977b3b6492c1.jpg
Đường hóa thành sông. Ảnh: QUỐC LÀNH
z7183817195031_0d210171e6bddb4d69ce01d4a9a3eb11.jpg
Đường vào thôn xóm tại xã Hòa Vang. Ảnh: QUỐC LÀNH
z7183817208885_281768052a11b3010fd83d9cd5daf184.jpg
Mưa lớn, nước dâng lên nhanh. Ảnh: QUỐC LÀNH
z7183834498360_ff94289720ec2bad34abfefafba8c032.jpg
Nước ngập đến nửa nhà tại thôn Túy Loan Đông. Ảnh: QUỐC LÀNH
z7184024225274_b27f3bf94b874d853d4f78b9ecba4685.jpg
Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo tại khu vực Hố Chính (thôn Phú Túc, xã Hòa Vang). Ảnh: QUỐC LÀNH

Trong khi đó, ở xã biên giới A Vương, mưa lớn từng đợt gây sạt lở nghiêm trọng. Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết, tuyến đường ĐT606 từ A Vương đi Tây Giang bị sạt nặng, nhiều đoạn đang tiếp tục sạt lở trên các quả đồi cao, khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

z7184071809941_013b2437a6cba1bdb678bcb70441da40.jpg
Một xe máy nằm ngổn ngang sau trận sạt lở
z7184071811602_7daa749d6f9b259f5250388155d010a7.jpg
Nhiều đoạn đang tiếp tục sạt lở
z7184071818261_cd7abada25e1f768f4a17e23b420f8ff.jpg
Nhiều con đường bị ách tắc

Hiện chính quyền và lực lượng chức năng các địa phương đang túc trực, hỗ trợ người dân di dời và ứng phó với nguy cơ mưa lũ tiếp diễn do ảnh hưởng của bão số 13.

z7184339414558_be8051039cff49572fe2306b33c6d2a2.jpg
Lực lượng xã Bến Hiên hỗ trợ người dân di dời tài sản trong thôn Dốc Gợp
z7184339855858_630b09be158205373312cf8e2c89a698.jpg
Công tác hỗ trợ diễn ra trong sáng 3-11
z7184338741570_8ee2ac8d3d290ed68d6ca7b910d69629.jpg
Lực lượng ưu tiên vận chuyển những vật dụng và nhu yếu phẩm trong thôn Dốc Gợp
z7184346923712_076d11f71327f3518cf0969203b42d96.jpg
Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng địa phương tổ chức di dời nhà ở cho 1 hộ dân thôn H'Ruh (xã Hùng Sơn) đến vị trí an toàn
XUÂN QUỲNH

