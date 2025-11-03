Xã biên giới Hùng Sơn (Đà Nẵng) kiến nghị công bố tình trạng khẩn cấp

Trưa 3-11, ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) có báo cáo gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng và kiến nghị thành phố công bố tình trạng khẩn cấp trên địa bàn xã.

Tuyến đường ĐT 606 từ xã Tây Giang đi xã biên giới Hùng Sơn bị sạt lở nghiêm trọng

Theo đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 12, từ ngày 25-10 đến nay, xã Hùng Sơn có mưa lớn kéo dài, gây sạt lở nghiêm trọng trên toàn địa bàn. Tất cả các tuyến đường liên xã, liên thôn bị chia cắt, nhiều khu dân cư bị cô lập hoàn toàn.

Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp lực lượng địa phương tổ chức di dời nhà ở cho 1 hộ dân thôn H'Ruh, xã Hùng Sơn đến vị trí an toàn

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Hùng Sơn, đến 11 giờ 30 phút ngày 3-11, toàn xã đã di dời 86 hộ với 366 nhân khẩu khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Các tuyến đường trọng yếu như ĐT606, ĐH4 và 24 tuyến đường liên thôn đều sạt lở nặng, xuất hiện hơn 40 điểm đứt gãy lớn nhỏ. Đường ĐH4 – tuyến huyết mạch nối trung tâm xã với các thôn vùng sâu – bị sạt lở 35 điểm, nhiều đoạn không thể lưu thông.

Nhiều điểm trường học, nhà dân bị ảnh hưởng nặng nề. Riêng 3 điểm trường mầm non tại các thôn Pứt, Abaanh 2 và Ga’nil bị sạt lở, nguy cơ mất an toàn cao. Tại thôn Ariing, sạt lở taluy dương đã vùi lấp nhà một hộ dân, trong khi nền nhà 3 hộ ở thôn Arâng bị đứt gãy, nứt toác.

Đáng chú ý, trụ sở UBND xã Hùng Sơn cũng bị sạt lở nghiêm trọng, tường nhà nứt gãy, kết cấu công trình xô lệch; đất đá tràn vào khu vực Trung tâm Phục vụ hành chính công. Xã nhận định nếu mưa lớn tiếp diễn, trụ sở có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Hiện công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn do mất điện, mất sóng viễn thông, giao thông bị chia cắt. Chính quyền địa phương đang huy động phương tiện, máy móc theo phương châm “4 tại chỗ” để thông đường và đảm bảo an toàn cho người dân.

UBND xã kiến nghị thành phố sớm công bố tình huống khẩn cấp thiên tai, hỗ trợ kinh phí khắc phục hạ tầng, sạt lở đường giao thông, xây dựng lại trụ sở UBND xã, đồng thời sớm hoàn thiện công trình cầu Ka’ool nối thôn Ariing – tuyến độc đạo của học sinh và người dân vùng cao trong mùa mưa lũ.

Đường ĐT 606 từ xã Avương lên xã Tây Giang bị sạt lở nặng

Trong khi đó, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP Đà Nẵng) cho biết, đường ĐT 606 từ xã A Vương lên xã Tây Giang bị sạt lở nặng và đang tiếp tục sạt trên các quả đồi cao, ách tắc hoàn toàn.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH