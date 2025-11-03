Nam bộ sắp xuất hiện kỳ triều cường mới, nguy cơ ngập diện rộng

Thời gian xuất hiện đỉnh triều thường vào các khung: 23 giờ - 1 giờ và 13 giờ - 16 giờ hàng ngày.

Triều cường xuất hiện ngày 25-10 ở Nam bộ. Ảnh tư liệu minh họa, nguồn: BÁO SGGP ONLINE

Chiều 3-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, khu vực phía Đông của Nam bộ (từ TPHCM đến Cà Mau) đang có nguy cơ xuất hiện đợt triều cường mới, khả năng gây ngập úng, tràn đê bao tại các vùng trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao.

Cơ quan khí tượng dự báo, trong hai ngày 4 và 5-11, mực nước cao nhất ngày ở khu vực ven biển phía Đông của Nam bộ tiếp tục lên chậm, đỉnh triều tại trạm Vũng Tàu có khả năng đạt 4,1 - 4,2m. Từ ngày 6 đến 11-11, triều cường duy trì tăng nhẹ, đỉnh triều cao nhất có thể đạt 4,2 - 4,3m.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo chính quyền địa phương và người dân ở khu vực ven biển phía Đông của Nam bộ cần chủ động ứng phó để hạn chế thiệt hại, đặc biệt trong các hoạt động giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và chú ý bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

Trước đó, từ ngày 23 đến 25-10, TPHCM và Nam bộ đã xuất hiện đợt triều cường cao trong nhiều năm trở lại đây. Theo số liệu từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, mực nước tại nhiều trạm đo vượt mức báo động 3 từ 10 đến 30cm.

Mực nước triều cường dâng cao đã gây ngập lụt ở một số nơi với độ sâu ngập khoảng 1 -1,6m (đất tự nhiên không có đê bao, mặt ruộng), một số đường giao thông và đô thị ngập khoảng 0,5 - 0,8m.

PHÚC HẬU