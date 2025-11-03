Hà Nội mưa dai dẳng, trời rét

Sáng nay, 3-11, mưa kèm rét kéo dài khiến các cửa ngõ vào nội đô Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương - Tố Hữu… ùn tắc nghiêm trọng. Phương tiện di chuyển rất khó khăn, nhiều người đi làm muộn trong ngày đầu tuần.
Cập nhật đến 16 giờ chiều nay, mưa vẫn rả rích không ngớt, nhiệt độ Hà Nội còn 18-19 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày mai, 4-11, nhiệt độ Hà Nội và miền Bắc có thể giảm thêm 1 độ C.
Hồi 15 giờ 30 phút hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc. Hà Nội và các tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ vẫn còn mưa đến hết ngày 4-11. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến còn 17-19 độ C, trời chuyển rét.
Nguyên nhân chính của đợt mưa kéo dài này là do miền Bắc liên tục hứng các lớp sóng không khí lạnh tràn xuống kết hợp với gió Đông trên cao mang lượng hơi ẩm khổng lồ từ vịnh Bắc bộ vào đất liền, gây mưa rải rác nhiều nơi ở miền Bắc.
Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhận định, sau ngày 4-11, mưa sẽ giảm dần nhưng thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết, khối không khí lạnh bổ sung sẽ gây rét (hoặc lạnh) tới tỉnh Nghệ An từ nay đến ngày 5-11 và gây mưa to gió lớn diện rộng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế.