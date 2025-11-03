Xã hội

Hà Nội mưa dai dẳng, trời rét

SGGPO

Từ ngày 30-10 đến chiều nay, 3-11, Hà Nội liên tục có mưa. Mặc dù trời không mưa to nhưng dai dẳng suốt nhiều ngày, gần như không lúc nào ngớt.

Ùn tắc nghiêm trọng tại các cửa ngõ ở Hà Nội ngày 3-11. Ảnh: MXH

Sáng nay, 3-11, mưa kèm rét kéo dài khiến các cửa ngõ vào nội đô Hà Nội như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương - Tố Hữu… ùn tắc nghiêm trọng. Phương tiện di chuyển rất khó khăn, nhiều người đi làm muộn trong ngày đầu tuần.

Cập nhật đến 16 giờ chiều nay, mưa vẫn rả rích không ngớt, nhiệt độ Hà Nội còn 18-19 độ C. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày mai, 4-11, nhiệt độ Hà Nội và miền Bắc có thể giảm thêm 1 độ C.

Nhiều người đứng chờ xe buýt buổi sáng 3-11 tại Bến xe Kim Mã (Hà Nội). Ảnh: PHÚC HẬU
Người dân chen chúc trên xe buýt vì trời mưa rét, ngày 3-11. Ảnh: PHÚC HẬU
Xe cộ tê liệt tại các cửa ngõ ở Hà Nội ngày 3-11 vì mưa rét. Ảnh: MXH

Hồi 15 giờ 30 phút hôm nay, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống miền Bắc. Hà Nội và các tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ vẫn còn mưa đến hết ngày 4-11. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến còn 17-19 độ C, trời chuyển rét.

Nguyên nhân chính của đợt mưa kéo dài này là do miền Bắc liên tục hứng các lớp sóng không khí lạnh tràn xuống kết hợp với gió Đông trên cao mang lượng hơi ẩm khổng lồ từ vịnh Bắc bộ vào đất liền, gây mưa rải rác nhiều nơi ở miền Bắc.

Ảnh vệ tinh lúc 16 giờ hôm nay với khối mây ẩm rất lớn tăng cường và bao trùm miền Bắc và miền Trung nước ta. Nguồn: Z.E

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nhận định, sau ngày 4-11, mưa sẽ giảm dần nhưng thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, khối không khí lạnh bổ sung sẽ gây rét (hoặc lạnh) tới tỉnh Nghệ An từ nay đến ngày 5-11 và gây mưa to gió lớn diện rộng ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế.

Từ khóa

không khí lạnh thời tiết dự báo mưa Hà Nội

