Đà Nẵng phân bổ 210 tỷ đồng cho 72 xã, phường khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng nay, 3-11, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng có quyết định phân bổ 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ 72 xã, phường để hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị thiệt hại và khắc phục cơ sở hạ tầng.

Mưa lũ và sạt lở đất cuốn trôi nhiều nhà cửa ở TP Đà Nẵng

Đợt mưa lớn kéo dài vừa qua đã gây sạt lở, ngập lụt trên diện rộng, khiến nhiều địa phương ở khu vực miền Trung, trong đó có Đà Nẵng chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nhà dân ở xã vùng cao A Vương bị sập đổ hoàn toàn

Trước tình hình đó, sáng 3-11, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định 2335/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung có mục tiêu số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp cho 72 xã phường, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), tập trung sửa chữa các công trình hạ tầng thiết yếu, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống người dân sau mưa lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 và gần 1.000 người dân xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng) nỗ lực gia cố bờ kè An Lương bị sạt lở

Theo quyết định, TP Đà NẴng hỗ trợ mỗi xã, phường 4 tỷ đồng cho các địa phương bị thiệt hại nặng, gồm: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đăk Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương và Hiệp Đức.

Hỗ trợ 2 tỷ đồng/xã, phường đối với: Tây Hồ, Hội An, Sơn Cẩm Hà, Phước Trà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông và Lãnh Ngọc.

Ngoài ra, 21 xã, phường còn lại, gồm: Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh, Ngũ Hành Sơn, Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Bà Nà, Điện Bàn, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch và Quế Sơn Trung được hỗ trợ 1 tỷ đồng/xã, phường.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp nhận, phân bổ nguồn kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh quyết toán theo quy định của Nhà nước.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH