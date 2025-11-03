Quảng Ngãi: Hơn 2.000 người dân cùng khắc phục sạt lở

Ngày 3-11, UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức Lễ ra quân khắc phục hậu quả bão lũ và sạt lở đất.

Clip người dân xã Ngọc Linh ra quân khắc phục sạt lở

Theo đó, hơn 2.000 cán bộ, người dân ở 22 thôn trong xã đồng loạt dọn dẹp, khắc phục sạt lở tại các tuyến đường, cầu cống và đường dẫn lên khu vực trồng sâm.

Người dân dùng cuốc, xẻng xúc đất đá, mở lối đi qua những điểm bị chia cắt, sạt lở nặng.

Người dân tham gia khắc phục sạt lở đất

Ông Trần Hữu Thìn, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh, cho biết, do ảnh hưởng của bão lũ, nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, khiến các thôn làng, khu sản xuất và vườn sâm bị cô lập. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trực tiếp lên xã kiểm tra, chỉ đạo khẩn trương khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến giao thông và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Thực hiện chỉ đạo này, chính quyền xã phát động toàn dân vào cuộc, với sự hỗ trợ của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị quân đội.

Các lực lượng đã và đang khẩn trương san gạt đất đá, mở lại đường giao thông, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Người dân san gạt đất đá vùi lấp đường vào khu sản xuất

Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đơn vị đang triển khai chuyến xe nghĩa tình thứ 3 chở 5 tấn nhu yếu phẩm gồm gạo, mì tôm, sữa, nước, bánh kẹo, quần áo, chăn màn, thuốc, bông băng y tế, xúc xích và đồ hộp lên tiếp tế cho người dân xã Ngọc Linh.

Như vậy, tổng lượng hàng hóa cứu trợ do Sở Công thương tỉnh gửi về địa phương đã đạt hơn 12,5 tấn.

Người dân cùng lực lượng quân đội tham gia khắc phục sạt lở

Lãnh đạo UBND xã Ngọc Linh cùng người dân khắc phục sạt lở đất

Chuyến xe nghĩa tình số 3 do Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi triển khai, chở 5 tấn nhu yếu phẩm lên cứu trợ người dân ở xã Ngọc Linh

Xe chở mì tôm, gạo và nhiều đồ dùng thiết yếu tiếp tế cho người dân xã Ngọc Linh

HỮU PHÚC