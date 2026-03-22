Mùa sâm Ngọc Linh “thức giấc”

Xã Măng Ri là vùng có diện tích trồng sâm Ngọc Linh lớn, lên đến hàng chục nghìn héc-ta, dưới tán rừng già. Tại đây, đồng bào Xơ Đăng liên kết với doanh nghiệp để trồng, chăm sóc và cùng hưởng lợi từ loại dược liệu quý này.
Theo người trồng sâm, cây sâm Ngọc Linh có 3 chu kỳ phát triển trong năm. Giai đoạn ngủ đông kéo dài từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, khi cây rụng lá, chỉ còn củ nằm dưới đất; người dân tận dụng thu hái lá để sử dụng. Từ tháng 2 đến tháng 3, cây bước vào thời kỳ “thức giấc”, củ sâm mọc cuống, hình thành lá, ra hoa; các hạt ươm cũng bắt đầu nảy mầm, mở đầu vụ trồng mới.
Từ tháng 3 đến tháng 5 là giai đoạn hình thành hạt. Đến tháng 7, hạt bắt đầu chín và được thu hoạch đến tháng 10. Sau đó, cây trở lại thời kỳ ngủ đông để tích lũy dinh dưỡng.
Người trồng sâm cho biết, mỗi năm cây chỉ phát triển một lá và không thể mọc lại nếu bị gãy. Vì vậy, việc chăm sóc trong giai đoạn “thức giấc” rất quan trọng. Các vườn sâm được kiểm tra, gia cố mái che để tránh mưa đá và cành rơi làm gãy lá, cuống. Chùm hạt cũng được bọc bảo vệ nhằm hạn chế côn trùng gây hại.