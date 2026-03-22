Mùa sâm Ngọc Linh “thức giấc”

Những ngày này, tại các vườn sâm trên đỉnh Ngọc Linh, thuộc xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi, sâm Ngọc Linh bước vào giai đoạn “thức giấc”, bắt đầu đâm chồi, ra lá và nở hoa.

Clip Mùa sâm Ngọc Linh ra lá, nở hoa

Xã Măng Ri là vùng có diện tích trồng sâm Ngọc Linh lớn, lên đến hàng chục nghìn héc-ta, dưới tán rừng già. Tại đây, đồng bào Xơ Đăng liên kết với doanh nghiệp để trồng, chăm sóc và cùng hưởng lợi từ loại dược liệu quý này.

Những cây sâm Ngọc Linh đã lên lá sau thời gian ngủ đông. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo người trồng sâm, cây sâm Ngọc Linh có 3 chu kỳ phát triển trong năm. Giai đoạn ngủ đông kéo dài từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, khi cây rụng lá, chỉ còn củ nằm dưới đất; người dân tận dụng thu hái lá để sử dụng. Từ tháng 2 đến tháng 3, cây bước vào thời kỳ “thức giấc”, củ sâm mọc cuống, hình thành lá, ra hoa; các hạt ươm cũng bắt đầu nảy mầm, mở đầu vụ trồng mới.

Cây sâm Ngọc Linh lên cuống và đang hình thành lá. Ảnh: HỮU PHÚC

Từ tháng 3 đến tháng 5 là giai đoạn hình thành hạt. Đến tháng 7, hạt bắt đầu chín và được thu hoạch đến tháng 10. Sau đó, cây trở lại thời kỳ ngủ đông để tích lũy dinh dưỡng.

Lá sâm đang dần mọc ra từ cuống sâm. Ảnh: HỮU PHÚC

Người trồng sâm cho biết, mỗi năm cây chỉ phát triển một lá và không thể mọc lại nếu bị gãy. Vì vậy, việc chăm sóc trong giai đoạn “thức giấc” rất quan trọng. Các vườn sâm được kiểm tra, gia cố mái che để tránh mưa đá và cành rơi làm gãy lá, cuống. Chùm hạt cũng được bọc bảo vệ nhằm hạn chế côn trùng gây hại.

Một luống sâm với nhiều cây sâm vừa lên lá non. Ảnh: HỮU PHÚC

Bên cạnh ra lá, sâm cũng sẽ bắt đầu ra bông. Ảnh: HỮU PHÚC

Lá non được bao phủ bởi lớp lông. Ảnh: HỮU PHÚC

Cây sâm sinh trưởng mạnh. Ảnh: HỮU PHÚC

Thời điểm sâm Ngọc Linh ra lá, hoa, thường dễ bị tổn thương, nên phải được bảo vệ kỹ. Ảnh: HỮU PHÚC

Các cây sâm sẽ được làm màn che để tránh cành cây ngã đổ. Ảnh: HỮU PHÚC

Các luống sâm được trồng dưới rừng già. Ảnh: HỮU PHÚC

Đỉnh Ngọc Linh, nơi đồng bào Xơ Đăng xã Măng Ri trồng sâm. Ảnh: HỮU PHÚC

HỮU PHÚC